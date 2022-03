Activista Iliana Hernández logra salir de Cuba

La activista y reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, arribó este jueves a Madrid. A su llegada a la capital española, precisó que tiene pensado estar fuera de la isla un poco más de un año, pero aclaró que su salida no es definitiva y que seguirá trabajando por la libertad de Cuba.

“Hice un buen viaje. Estoy feliz, contenta. Voy a estar poco más de un año sin la represión de la dictadura y trabajando desde aquí por la libertad hasta que regrese a Cuba otra vez. Sin temor, porque no podemos estar pensando en que no nos van a dejar entrar a la vuelta. Hay que seguir pa’lante y trabajar mucho", dijo Iliana en declaraciones a CiberCuba tras su arribo al aeropuerto.

“Para todos los que dicen que lo que yo quería era patria y visa, recordarles que yo soy ciudadana española”, concluyó.

En una publicación en su perfil de Facebook, Iliana precisó que "ahora toca enseñarles a los cubanos de la isla la vida real”. La activista tiene previsto instalarse en la ciudad de Valladolid, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En un vídeo grabado especialmente para CiberCuba, destinado a publicarse si conseguía abordar el avión con normalidad, Iliana explicó que tomó la decisión de viajar tras saber que había dejado de estar regulada.

"Si estás viendo este vIdeo es porque yo estoy en un avión de Air Europa camino a Madrid. No se vayan a alarmar. Es un viaje normal. No hay ningún problema de exilio ni de destierro; simplemente supe que no estaba regulada y saqué billete para Madrid", relató la opositora.

Hernández dijo ser consciente de que es posible que no le permitan regresar a la isla cuando desee hacerlo.

"Ojalá en este tiempo hayamos tumbado la dictadura y no tenga que regresar con el temor de que me impidan volar", dijo.

"Soy ciudadana cubana. Tengo el derecho a vivir en mi país, a luchar por la libertad de mi país y no podemos continuar admitiendo que la dictadura pueda hacer lo que le dé la gana", añadió.

Iliana Hernández figuraba en la categoría de "regulada" desde marzo de 2018, cuando el régimen le impidió viajar a Estados Unidos.

Desde entonces, la activista demandó hasta en tres oportunidades al Ministerio del Interior (MININT) por la regularización migratoria que le impedía salir del territorio nacional.

En diciembre de 2021 el Tribunal Supremo de Cuba había rechazado por tercera vez su demanda.

La "regulación migratoria" es un método utilizado por el aparato represivo cubano para castigar a opositores, activistas y periodistas que se enfrentan al régimen.

En los últimos años Iliana Hernández ha sido víctima de sistemático acoso policial por parte del régimen, con numerosas detenciones ilegales, y actos de repudio en su contra. Permaneció durante meses sitiada por la Seguridad del Estado sin poder salir de su propia casa por su labor periodística y su activismo.

En 2020 fue incluida en la lista de las periodistas más valientes del América Latina y el Caribe que promueve la campaña Women Journo Heroes, liderada por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés).