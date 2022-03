Adamari López lanza indirecta en Instagram y todos sus fans piensan lo mismo: ¡recadito para Toni Costa!

Adamari López tiene a todos sus seguidores enganchados a sus reels en Instagram, donde cuelga vídeos cada por tres que siempre pasan a ser tendencia en la red social. Y uno de los últimos que subió va camino de convertirse en uno de los más populares, sobre todo por la cantidad de comentarios que está generando, ya que sus fans creen que el mensaje es una indirecta muy directa para... ¡su ex Toni Costa!

Muchas veces la conductora utiliza la voz de otras personas para sus vídeos, pero en el último que subió ha querido dejar claro que su mensaje es suyo y está basado en lo que ella ha vivido. Lo ha hecho luciendo una camisa rosa con la que deja a la vista su abdomen. Un look que terminó de completar con un pantalón blanco y con el que vuelve a mostrar el cuerpazo que tiene a sus 50 años.

Paseándose con este look, la mamá de Alaïa dice en el patio de su casa: "Hay muchos refranes, pero con todo lo que he vivido puedo confirmar que ojos que no ven, corazón que presiente".

Ante las palabras de la actriz puertorriqueña muchos dan por hecho que este vídeo es una respuesta al noviazgo recientemente confirmado entre su ex Toni Costa y Evelyn Beltrán.

"No permitas que nadie más te haga sufrir. Jamás pensé que tu ex, te hiciera lo que te hizo. Bien por haberlo dejado. Te felicito. Construye historias con tu bella hija, pero con él jamás", "Exactamente, sigue adelante y ya vendrá el que sí te ame verdaderamente", "Al final todo sale a la luz" o "Lo admiraba como fan a Toni, pero se me cayó del pedestal. Hubiera esperado más tiempo en presentar a la novia, Adamari le queda grande", son algunos de los comentarios que se leen junto al post de Ada.

Después de hacer oficial su romance, Toni Costa le preparó una increíble sorpresa a su chica por su 27 cumpleaños. Una fiesta que ella no dudó en compartir en su Instagram en un vídeo en el que recopila imágenes de este día tan especial que organizó para ella el bailarín español.

Y tú, ¿qué opinas sobre las palabras de Ada?

