Carlos Vives y Camilo viajan en el tiempo para jugar al fútbol en "Baloncito Viejo", su primera canción juntos

Carlos Vives y Camilo Echeverry se adelantaron a los viernes de estreno musicales para sorprender a sus fans con su primera colaboración juntos, la canción "Baloncito Viejo", que aterrizó en todas las plataformas digitales y con un videoclip muy especial en Youtube.

El audiovisual, dirigido por Felipe Montoya y Sergio Ramírez e ideado por Carlos Vives, está ambientado en el siglo XIX donde los artistas hablan de una historia de amor a través del fútbol, una metáfora con la que nos cuentan que al igual que en el deporte, a veces se gana y otras se pierde en el amor... ¿En qué bando estarán los cantantes?

"Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas. Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo, entonces no juego más", cantan en la canción.

"Baloncito Viejo" es la primera canción que reúne a los dos cantantes colombianos. Un tema que ha terminado siendo una unión muy especial para ambos. Así lo expresaron los dos en sus redes sociales, donde al anunciar la canción no podían evitar expresar la gran química y complicidad que han desarrollado trabajando juntos.

"Me siento tan feliz y afortunado de hacer parte de esto a tu lado Carlos Vives. No me canso de decirte lo mucho que representa para mí hacer una canción contigo. Tantos años viéndote hacia arriba y admirando lo alto que dejas el nombre de nuestro país, y ahora vivir esto juntos", comentó el marido de Evaluna.

Una emoción que también siente el intérprete de "La Bicicleta". "Nos divertimos mucho y también estoy muy feliz de haber compartido esto contigo, hey crack que se repita", le respondió, dejando caer que podríamos volver a escucharles de nuevo juntos...

¿Qué te parece lo nuevo de los colombianos?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.