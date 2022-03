Ricardo Montaner define como "masacre innecesaria" la tiradera de Residente a J Balvin

Los amantes de la música urbana podían haber imaginado que la tiradera de la que hablaba Residente esta semana estaba dirigida a J Balvin, pero lo que nadie esperaba es la cantidad de versos que le dedicó al colombiano y lo viral que se ha vuelto la sesión número 49 de Bizarrap.

La canción de casi nueve minutos es una crítica a lo que se ha convertido el género urbano y especialmente al cantante colombiano, que no queda muy bien parado después de la artillería que disparó el ex de Calle 13 contra él.

Y de esta manera, el rapero vuelve a reabrir una de las mayores polémicas que se han vivido en los últimos años en el género urbano: la suya con J Balvin, que recordamos que se remonta al pasado año cuando el colombiano propuso un boicot contra los Latin Grammy.

René Pérez afiló su lápiz para esta canción y como no podría ser de otra manera, no está dejando indiferente a nadie. El tema está en lo más alto de tendencias de Youtube y está causando gran alboroto en el mundo virtual, donde no solo han reaccionado miles y miles de cibernautas, también más de un rostro reconocido que ha querido expresar su opinión sobre este enfrentamiento verbal.

Este es el caso de Ricardo Montaner, quien se pronunció a través de Twitter al respecto para definir este conflicto como "un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón".

"El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo", agregó el cantante.

Por sus palabras, Ricardo Montaner no está de acuerdo con este tipo de peleas dentro de la música latina, que por otra parte son muy populares en el mundo urbano y son más conocidas como "tiraderas".

Aquí te dejamos la canción, para que juzgues por ti mismo:

