Residente contra J Balvin: Todo lo que tienes que saber sobre su enfrentamiento antes de la sesión con Bizarrap

Parecía que la paz reinaba entre Residente y J Balvin después de la polémica que protagonizaron el año pasado por el intento de boicot a los Latin Grammy por parte del colombiano. Pero no es así. De hecho, su pelea ha llegado a su punto más alto después de la music sessión 49 de Bizarrap con el ex de Calle 13.

En la canción, el rapero puertorriqueño crítica en lo que se ha convertido el género urbano, siendo especialmente duro con J Balvin, al que incluso tacha de racista en su letra. Unas duras acusaciones y palabras que solo tienen sentido si nos remontamos al inicio de su enemistad pública.

¿Qué originó la polémica entre Residente y J Balvin?

El origen del enfrentamiento entre los dos se remonta a finales de septiembre del año pasado cuando el cantante colombiano propuso boicotear la gala de los Latin Grammy de ese año por la poca representación de artistas urbanos en la lista de nominados.

Varios fueron los artistas que reaccionaron en contra de la propuesta de J Balvin, entre ellos Yotuel Romero o Beatriz Luengo. Pero sin duda uno de los que más fuerte respondió fue Residente.

"Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron", dijo Residente en un vídeo que colgó en sus redes sociales. En el mismo mensaje, comparó la música del reguetonero con un carrito de hot dog.

"Tu música es como si fuera un carrito de hot dog"

"Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. El punto es que si tu no tienes lápiz, le tienes que bajar 20", dijo Residente.

Unas fuertes palabras que respondió J Balvin con un simple: "Respeto tu opinión".

Pero este cruce de ataques no se quedó ahí. Porque apenas unas horas después J Balvin no dudó en posar para sus seguidores de Instagram junto a un carrito de hot dog, dejando entrever que se había tomado con humor la comparación de Residente.

Además, aprovechando la controversia lanzó una colección de prendas con perritos calientes. Lo que volvió a generar una reacción en Residente, que volvió a recurrir a sus redes sociales para mandarle nuevos dardos envenenados al de Medellín.

Le dijo que su único talento es "hacerle creer a la gente que tiene talento". Además, también le dejó un recadito al padre del cantante, Álvaro Osorio, que se había pronunciado sobre su controversia en sus redes sociales defendiendo a su hijo y atacando a Residente.

"Primero, dile a tu viejo que, en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", dijo Residente.

"Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo decido regalarles mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras que tú decides hacer un merch y hacerte de dinero a costa de sus empleos en vez de ayudarlos. Por eso somos distintos", agregó.

El mensaje sobre Colombia

Pero en este potente vídeo, también reveló que el mensaje que puso J Balvin en sus redes sociales sobre las manifestaciones que hubo en Colombia en un momento especialmente delicado para el país realmente lo escribió él y se lo mandó por WhatsApp al colombiano.

"Pensé que lo ibas a adaptar, pero no, lo pegaste tal cual, al garete", aseguró el intérprete de "Atrévete-te-te".

Después de todos estos intercambios de mensajes, todo parecía haberse calmado entre los dos. Pero las polémicas continuaron para J Balvin, unas controversias que Residente incluyó en la letra de su sesión con Bizarrap. Una de ellas fue la del videoclip de "Perra", su canción con Tokischa, y la otra el premio Afrolatino que recibió.

Más polémicas para J Balvin: videoclip de "Perra" y Premio 'Artista Afro-latino del Año'

"J Balvin es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres con cadenas de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afrolatino", rapea Residente en la parte tiradera que le dedica a J Balvin en su canción con Bizarrap. Recordando así estas dos polémicas que sucedieron a la de los Latin Grammy para J Balvin.

La primera de ellas fue el videoclip de "Perra", en la que había una escena en la que el artista llevaba amarradas con cadenas al cuello a dos mujeres como si fueran perros. Unas imágenes que provocaron un aluvión de críticas para el artista que finalmente retiró el audiovisual de su canal de Youtube y pidió perdón públicamente.

"Primero quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, expresamente las mujeres y la comunidad negra. Eso no es parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración", dijo el cantante en un comunicado que publicó en sus redes, que unos meses después fue reconocido como 'Artista Afro-latino del Año', lo que volvió a desatacar las críticas en las redes sociales por lo obvio.

Pero ahí no se quedan los desencuentros entre los dos artistas y es que tan solo un día antes de que saliese a la luz la sesión de Residente con Bizarrap, el rapero explicó que un artista urbano había intentado que la canción no saliese la luz.

Amenazas de demanda

"En estos días iba a sacar un tema, donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dedique un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano", explicó Residente, ya anunciando una tiradera dentro del tema.

"Desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema", continuó diciendo sobre este artista latino, que ahora sabemos que es J Balvin.

"La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj**** y tú eres un esclavito más de la industria", dijo sobre el colombiano.

Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado al respecto de esta canción, pero todo apunta a que esta confrontación pública entre los dos artistas no se quedará aquí...

Y tú, ¿qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.