Adamari López: "Me siento bien en mi cuerpo sin importarme si la barriguita se me ve flácida"

Adamari López está atravesando una maravillosa época en su vida profesional y personal en la que no tiene ningún temor en afrontar las cuestiones más privadas con total naturalidad y tranquilidad. Ya sea la relación con su expareja, su bajada de peso o la fama.

En una entrevista con Molusco en su canal de Youtube, la conductora y actriz puertorriqueña se sinceró sobre todos estos temas y volvió a aclarar que su bajada de peso fue gracias a su propio esfuerzo y sacrificio y no por ninguna cirugía.

"Yo como en porciones más pequeñas, puedo comer las cosas que yo quiera y tener cuidado. Lo que eliminé por completo fueron los refrescos. No lo quiero tomar porque no quiero estar en el lugar en el que estaba antes", comentó sobre uno de sus mayores sacrificios a la hora de perder peso.

"Me sacrifique y me quite cosas que me gustan, y no como como cerdita como comía antes porque no quiero ser cerdita, quiero ser esta que está aquí ahora. Que me veo como veía cuando era más joven, que me quité años de encima, que me regalé energía, me regalé positivimo, me regalé que me gusto otra vez", dijo la actriz de 50 años.

Vivo para mi y estoy contenta conmigo

"Me siento bien en mi cuerpo sin importarme si la barriguita se me ve flácida o si el cuello se me ve arrugado. Que me gusto, me acepto, me quiero, no vivo bajo los estándares que la gente quiere que uno esté perfecto siempre, vivo para mi y estoy contenta conmigo", añadió Adamari. Un potente alegato de amor propio con el que vuelve a reafirmar lo que ya se veía: ¡está mejor que nunca, por dentro y por fuera! ¡Bien por ti, Ada!

La presentadora de Hoy Día tampoco tuvo ningún reparo en reconocer cómo es su relación actual con el padre de su hija Alaïa, Toni Costa, con el que a pesar a tener sus diferencias, no quiere que afecten a la pequeña y hacen todo lo posible por mantenerla al margen.

"Ha sido algo que he querido manejar con cautela, Toni y yo tenemos conflictos, normales, de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero eso no es lo que le llevamos a la niña, y eso no es lo que discutimos frente a la niña, y ese no es el ejemplo que queremos darle a la niña", comentó Ada.

"Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grandes con razonamiento, y nos podemos enojar y nos podemos equivocar y podemos meter la pata los dos, entre los dos, no con ella. La niña no tiene la culpa de nuestra separación ni de nuestros errores, así que hay que manejarlo con amor, porque vamos a seguir siendo una familia, porque vamos a seguir velando por el bienestar de la niña, los dos. Nuestras peleas, nuestros errores, nuestra falta de entendimiento no puede repercutir en ella".

"Aún cuando no estemos de acuerdo en muchas cosas, que hoy día no estamos de acuerdo, hoy día nos podemos pelear por un montón de cosas Toni y yo, pero frente a la niña vamos a ser sus papás y vamos a estar en armonía, aunque nos arranquemos los pelos por fuera", agregó bromeando.

La mamá de Alaïa también habló sobre la exposición de su hija en las redes sociales. "Si debería cuidarla y proteger más su intimidad. Hoy día ella decide si le gusta o no le gusta, pero y si no le hubiera gustado, la habría estado exponiendo sin que ella hubiera querido. Al final es mi decisión, lo comparto y al que le gusta pone sus buenos comentarios, y al que no pone los memes y los comentarios negativos. Lo respeto, yo no soy quien para dirigirle la vida a nadie como pretendo que no me la dirijan a mi", comentó sobre el tema.

