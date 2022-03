Luis Fonsi estrena su álbum "Ley de Gravedad" y el videoclip de "Dolce", protagonizado por su esposa

Luis Fonsi está de estreno, ¡y por partida doble! Este viernes 11 de marzo el cantante puertorriqueño presenta su álbum "Ley De Gravedad", un lanzamiento que tiene como carta de presentación la canción y el videoclip de "Dolce", protagonizado por su esposa, la modelo española Águeda López.

Este nuevo trabajo discográfico está compuesto por 16 canciones en los que el intérprete se desenvuelve en diferentes ritmos. Algunos de los temas de este disco ya los conocíamos, como es el caso de "Girasoles" o "Nuestra balada".

Además, del mismo forman parte colaboraciones estelares como "Vacaciones" con Manuel Turizo; "Bésame" junto a Myke Towers; "Vacío" con Rauw Alejandro o "Ley De Gravedad" junto a Cali y El Dandee, la canción que pone nombre a este álbum.

Apenas unas horas antes de que se estrenase este disco, Luis Fonsi celebraba el éxito de escuchas de este disco sin haber sido estrenado.

"¡¡¡La noche antes de que salga mi nuevo disco me entregan esto!!! 1 BILLÓN de streams y todavía no ha salido. GRACIAS!!! No hay palabras que describan lo que siento ahora mismo", comentó emocionado el intérprete de "Despacito"

Como decíamos, este lanzamiento ha venido con un gran regalo de Luis Fonsi a sus fans: el videoclip de "Dolce", en el que aparece la modelo Águeda López, quien protagoniza algunos momentos de complicidad y sensualidad junto a su marido.

Esta canción de ritmos pop urbanos es perfecta para las pistas de bailes, pero además, este álbum cuenta con todo tipo de sonidos, desde las más rítmicas hasta las más románticas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.