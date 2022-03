Rosalía triunfa en el show de Jimmy Fallon con una divertida anécdota con Harry Styles

Foto © Youtube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Rosalía está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio, "Motomami", un trabajo discográfico de lo más esperado que verá la luz el próximo 18 de marzo. Pero mientras llega el momento de escuchar de su nueva obra, la cantante española se encuentra visitando algunos de los platós más importantes de la televisión estadounidense y este jueves le tocó el turno a Jimmy Fallon de recibirla en su show.

El carismático presentador recibió con gran emoción a la intérprete de "Malamente", de la que es un admirador más y antes de comenzar su informal charla, destacó que esta es la primera vez que Rosalía se presenta en un talk show estadounidense.

Durante su visita, Rosalía le enseñó a Jimmy a pronunciar correctamente su nombre, pero seguramente el mejor momento de la velada fue la anécdota que le contó y que involucra a otro reconocido artista: Harry Styles.

La catalana explicó que cambia habitualmente de número de teléfono y que cuando eso ocurre su número anterior pasa a pertenecerle a otra persona, lo que puede llevar a que ocurran circunstancias como la que le ocurrió a Harry Styles cuando intentó escribirle...

Harry Styles le envió un mensaje pensando que ella recibiría sus palabras. Sin embargo, fue otra persona la que los leyó. Lo que provocó una divertida y a la vez incómoda conversación entre el cantante y la persona a la que asignaron con el antiguo número de la cantante.

De esto tiene Rosalía todas las pruebas y se las enseñó a Jimmy Fallon en capturas de pantalla.

En el mensaje, se ve como Harry le escribe para felicitarle por un tema que estrenó la cantante en ese momento. "Lo sé, cariño", responde la persona anónima, que en un momento de la conversación le lanzó un "te quiero". A esto Harry respondió con un "yo también te quiero".

Pero antes de que continuasen dedicándose mensajes, la persona le terminó parando los pies para confesarle que le estaba escribiendo a la persona equivocada. "Perdona, te estás equivocando, no sé quién eres. Este número pertenecía antes a alguien. Ahora es mi número, así que no me molestes".

Desde luego, si la persona que le escribió eso al cantante y actor británico vio la entrevista de Rosalía, se habrá quedado boquiabierto al descubrir quién estaba al otro lado del teléfono...

