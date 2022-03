Madre con cáncer de mamas reclama vivienda prometida por Díaz-Canel

En un pueblito de Villa Clara, llamado San Juan de las Yeras, en el municipio Ranchuelo, vive en precarias condiciones Yoslaines Vázquez Calderón, madre de cinco hijos, sin recibir la ayuda gubernamental que reclama infructuosamente desde hace más de una década.

Vázquez cuenta a CiberCuba que está "operada de cáncer de mamas, tengo cinco hijos, tres menores de edad, soy discapacitada, operada de columna". Tres de los hijos viven con ella: dos varones, de 14 y 5 años, y una niña de 11.

Dice sentirse profundamente decepcionada. "Todo se me ha acabado, he trabajado así enferma por 18 años y total para nada, me estoy quedando sin nada, pero bueno yo lo que quiero es vivir para terminar de criarlos", dijo la mujer.

Hace 11 años que está presentando quejas por los canales que ofrece el Estado y hace tres años esta inscrita en un plan para familias con múltiples descendencias, anunciado por el gobernante Miguel Díaz-Canel para proporcionar viviendas a madres con tres niños o más. Pero hasta ahora nada ha recibido.

En 2018, el gobierno cubano decidió implementar el llamado Programa de Atención a la Dinámica Demográfica, una política favorable a las madres con tres o más hijos menores de 12 años, la cual comenzó a desarrollarse en 32 municipios de nueve provincias con bajos índices de natalidad. Según estadísticas oficiales, del total de madres con tres o más hijos menores de 12 años en todo el pais, 28,679 necesitan una casa o recibir "acciones constructivas" de diversos niveles de complejidad para sus hogares.

Datos del Ministerio de la Construcción indican que hasta 2019 un total de 3,115 madres fueron atendidas con financiamiento asignado, subsidios y planes estatales. Está establecido que cada territorio tenga un cronograma para dar respuesta a los problemas de cada núcleo familar en periodos de entre tres y cinco años.

Vázquez dice que desde el año en que se anunció el plan le prometieron darle una casa, porque es una de las más afectadas en su pueblo. Se ha entrevistado con todos los funcionarios que ha podido, con el Partido Municipal, Gobierno Municipal, Partido Provincial, Gobierno Provincial, y ya por último acudió este 23 de febrero al área de Atención Ciudadana del Consejo de Estado, donde le dijeron que tenían un mes para responderle.

Vázquez teme que la última casa que van a entregar este año se la den a una madre del pueblo que no tiene a sus hijos con ella. Así lo denunció en su municipio y no recibió una buena respuesta; ellos tienen un mes para responder y van a respetar ese término.

"Me engañaron, le van a dar casa a una mamá que no tiene los hijos, ya yo tengo que empezar mis tratamientos, una operación de ganglios y radioterapia, y mira como vivo", manifestó.

Ve cómo a otras personas les entregan sus viviendas y a ella la siguen dando de largo. En su pueblo una sola madre se benefició de esa promesa gubernamental y cuando pensó que le tocaba, se enteró de que le habían dado la casa a una mamá que no tenía a sus hijos con ella y los recogió para la visita que hicieron los funcionarios, pero todos en el pueblo saben que no vive con ellos.

La vivienda ya sufrió un derrumbe parcial en el momento que estaba allí uno de sus hijos y le cayó parte de los escombros encima. El muchacho no sufrió mayores daños, pero teme que vuelva a pasar y tengan que lamentar la pérdida de una vida.

La familia duerme en la sala, dos de los niños con ella y el de 14 años, que es diabético, en una cama aparte. No tienen agua potable y tienen que cargarla desde dos patios de otras viviendas vecinas.

Cuando llueve, la casa se moja más adentro que afuera.

Ella trabaja desde los 15 años para mantener a sus hijos y no ha visto ninguna mejoría mientras se gana lsa vida honradamente.

Se queja de que nunca ha pedido nada al Estado y que por una vez que realmente necesita no ha sido bien atendida, Su mayor temor es ser operada y tener que pasar la recuperación de la cirugía con la vivienda en esas condiciones, sin esperanzas de una vida decente para ella y sus hijos.