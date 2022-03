Cubanos y venezolanos exigen visa humanitaria en la frontera de México y Guatemala

Migrantes de Cuba y Venezuela protestaron este sábado en el cruce peatonal de México a Guatemala para demandar que el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano les concediera visas humanitarias para seguir su travesía; reportó la agencia española de noticias EFE.

"Le hemos dicho al director de migración sobre este tema pero ha hecho caso omiso, dando prioridad para los haitianos y africanos que tiran piedras y queman llantas", declaró a EFE uno de los migrantes, que no se identificó por miedo a sufrir represalias.

Los migrantes arribaron a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, luego de un disturbio en la ciudad de Tapachula, donde hay reportes de una alta presencia de migrantes de Haití y África.

El cubano Graciel Gutiérrez contó que fue golpeado en un tumulto y que renunció a hacer sus trámites en Tapachula para evitar quedar en medio de peleas y proteger a sus hijos.

"A mí me ahorcaron, salieron niños convalecientes, nunca tuvimos apoyos de Migración ni de la Policía, lo único que nos dicen que hay que tener paciencia y esperar", sostuvo.

Por su parte, el venezolano William Tapia explicó que la protesta surgió porque en el cruce a Guatemala hay hombres, mujeres y niños que llevan horas esperando una respuesta de las autoridades federales.

"No estamos protestando o haciendo vandalismo, pero no nos dicen si nos van atender hoy o mañana, nosotros no podemos subir a Tapachula, porque sino, nos va a agarrar Migración, por lo que necesitamos que nos den la visa y nos pongan el sello en el pasaporte", señaló a la agencia.

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en el año fiscal del 2021, registró más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México.

Asimismo, desde el país centroamericano se deportaron el año pasado 114,000 extranjeros, según su Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Una cifra inédita en los últimos 15 años.

También el CBP indicó a CiberCuba a comienzos de 2022 que el flujo migratorio irregular de cubanos por puntos fronterizos de México se elevó a 30,190 en los primeros cuatro meses del año fiscal en curso, que comenzó el primero de octubre de 2021.