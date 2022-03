Ricardo Montaner de luto por muerte de su amigo Gerardo Rozín

El cantante Ricardo Montaner está de luto tras la muerte del comunicador argentino Gerardo Rozín, amigo cercano y entrevistador frecuente del artista.

“Me pueden dar el pésame, que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo”, aseguró Montaner en su cuenta oficial de Instagram, al compartir la noticia del fallecimiento del también productor y presentador de radio y televisión.

“Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. El Tío Rozín, el de La Peña se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo”, agregó el cantante en su mensaje de despedida.

“Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como 'el tío ROZIN'”, aseguró Montaner en su emotiva publicación.

El intérprete de “Me va a extrañar” y “Te adoraré” recibió el apoyo de más de 272,000 fans, apenados por el deceso de Rozín, quien murió el viernes último, a los 51 años, víctima de un tumor cerebral.

“Lo conocíamos como espectadores, pero al traspasar la pantalla con su sensibilidad, su amor por lo que hacía y respeto por el público nos llenó el corazón. Esas entrevistas únicas que mostraban el corazón de las personas. Gracias, gracias, gracias por tantos momentos lindos que nos hacía vivir con su conducción en programas mágicos y verdaderos”, escribió un internauta.

“¡Lo que es el corazón! Sin conocerlo tengo una inmensa tristeza en el alma”; “Lo siento mucho, es duro perder a un amigo tan cercano, sobre todo alguien aún joven y con muchas cosas por hacer”; “Mis condolencias. ¡Que descanse en paz!”, comentaron otros seguidores.

Otros integrantes de la familia también compartieron mensajes de despedida tras la muerte de Rozín. Evaluna y Camilo lo hicieron a través de sus historias de acuerdo con People en Español, mientras que Mau dejó un post y una foto con el fallecido periodista.

"Te vamos a extrañar, tío Rozín. En el cielo están los mejores restaurantes y la música más bonita. Te amamos", expresó la futura mamá de Índigo.

“¿Con quién tengo esas conversaciones que teníamos ahora? ¿Quién me va a llevar a los otros restaurantes que no fuimos porque siempre terminábamos repitiendo los que nos gustaban? ¿Y ahora dónde me encuentro a otra persona que me entienda y me deje desahogarme como lo hacía cuando nos escapábamos a comer?”, escribió Mau Montaner.

“Sé que yo era una de tus personas preferidas en el mundo… lo digo con orgullo… y lo sé porque tú eras de las mías… y entre preferidos nos entendíamos. Me faltó vivir tanto contigo y no puedo creer que te fuiste. Me faltó mostrarte el disco nuevo cómo lo hice con Rifresh y que me dijeras cuál era tu preferida”, afirmó.

“Gracias por hacerme reír tanto y por explicarme los chistes cuando no los entendía porque claramente mi inteligencia no llegaba a tus niveles. Acá estoy en el mismo sofá donde te llamé la última vez… si hubiese sabido que era la última no te hubiese colgado nunca. Te amo…Tu preferido”, añadió Mau en su estremecedor mensaje.

El comunicador y productor argentino Gerardo Rozín condujo con éxito durante años varios programas de televisión, como “Gracias por venir, gracias por estar”, “Morfi, todos a la mesa” y “La peña de Morfi”, en el canal Telefe de su país.