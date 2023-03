Ricardo Montaner estalla por difusión de imágenes de su nieta Índigo: "No es ético"

Ricardo Montaner está muy enfadado con el programa de televisión Despierta América por las imágenes que difundieron sin consentimiento de la familia de su nieta Índigo, la hija de casi un año de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry.

El joven matrimonio formado por Camilo y Evaluna fue captado por la prensa en las calles de Miami cuando paseaban con la menor y los abuelos de la niña, Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez. En las imágenes se puede ver de lejos el rostro de la niña y lo grande que está. Esto ha molestado especialmente al abuelo de Índigo, que defendió el deseo de Evaluna y Camilo de preservar la intimidad de su primogénita, a la que no han mostrado nunca públicamente.

Al ver el vídeo que captaron de ellos y comentaron en el show de televisión, reaccionó el cantante diciendo: "¡No es ético! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí?". "Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible", agregó, en un comentario que dejó en el post del programa.

"Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad", concluyó, de manera irónica.

Captura Instagram

Por ahora los papás de Índigo no se han pronunciado sobre estas imágenes, pero seguramente tampoco estén felices de ver a su hija en televisión teniendo en cuenta que no quieren enseñar su rostro hasta que ella misma decida si quiere estar o no en el mundo del espectáculo.

"Queremos respetar su autonomía", explicó la hija de Ricardo Montaner sobre la decisión que ha tomado junto a su marido sobre cómo quieren criar a su niña.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.