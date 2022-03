Fallece un joven en accidente de tránsito en La Habana

Un joven falleció y otro quedó herido de gravedad tras el choque frontal de dos motocicletas este domingo en Guanabacoa, en La Habana. Ambos jóvenes residían en ese municipio.

Reportes en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones precisan que, tratando de evitar un bache, ambos vehículos colisionaron. En el fatal desenlace habría influido presuntamente la velocidad.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes/Buses & Camiones)

El accidente ocurrió en la carretera a Santa María, cerca de la parada de guagua conocida como “El Mikito”.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes/Buses & Camiones)

“Si hubieran ido a buena velocidad no hubieran sufrido males mayores, dos cosas influyeron bache y velocidad”, acotó un comentarista en la citada red social.

El herido grave -de nombre Yasiel y apodado “el Chiki”- es muy conocido en Guanabacoa y fue trasladado al hospital Miguel Enríquez, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El otro joven, identificado por varios internautas como “Yordan, el pintor”, al parecer se dirigía al velorio de un ser querido en el momento del fatal incidente. Fue definido por alguien que lo conocía como muy buena persona y alguien muy “luchador y trabajador”.

Varios internautas coincidieron en subrayar el mal estado de la vía en la zona donde ocurrió la tragedia.

“En esa misma esquina hay un bache grandísimo que cuando vienen los autos o las guaguas, casi se pegan a lo que fue una acera”, se quejó una mujer.

“El bache ese está muy peligroso. Yo no sé qué esperan para arreglarlo. Casi pegado hay un parque infantil y todos los carros, por esquivar el bache, se pegan a la otra senda. Yo camino casi todos los días por ahí cuando voy para el trabajo y he tenido que pararme detrás de las matas a esperar que pasen. No importa de qué dirección vengas, verdaderamente hay que tener mucho”, precisó un residente en la zona.

Otros hicieron referencia a la frecuencia con que las autoridades esperan a que ocurran trágicos accidentes, como en este caso, para arreglar los desperfectos en la calle.

“No hace mucho pasó lo mismo por mi casa, se enredaron dos motos por culpa de los baches y los dos fallecieron al momento. Al otro día taparon los baches. Siempre hay que esperar a que pase una desgracia para que arreglen las cosas aquí”, lamentó un comentarista.

El pasado 7 de marzo también falleció un joven motorista, en ese caso en Santiago de Cuba, como consecuencia de un accidente de tránsito.

La víctima fue identificada como Yunior Tabares Magdariaga y presuntamente circulaba a exceso de velocidad, motivo por el cual no alcanzó a ver una señalización de desvío que alertaba sobre el mal estado de una calle, debido a obras no terminadas.

Una emotiva caravana formada por decenas de motocicletas acompañó los restos mortales del motorista de 21 años.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV) informó en días recientes que en 2021 se registró un incremento en Cuba de los accidentes de tránsito y de personas fallecidas por esa causa.

El pasado año se reportaron en total 8,369 siniestros en las carreteras cubanas, con un saldo de 589 personas muertas y 5,859 lesionadas.

Reinaldo Becerra Acosta, secretario de la CNSV, aseguró que la mayoría de los accidentes fueron provocados por fallas humanas y solo un 5% por desperfectos mecánicos.