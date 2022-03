Presentador de la televisión y la radio cubanas llega a Miami

El joven presentador de la televisión y la radio cubanas Alejandro Quintana Morales anunció este lunes su llegada a Miami, donde se reunió con parte de su familia.

Quintana aseguró en una publicación en su perfil de Facebook que su arribo a Estados Unidos le daba la posibilidad de sentir finalmente que es libre y poder expresar lo que piensa sin tener que “hablar bajito”.

“¡Sí! ¡Soy feliz! porque encontré en los brazos de esta otra parte de la familia el calor para alimentar mis motivos de alegría. (...) y todo se mezcló con una sensación de no saber dónde estaba o de no creer, quizá, que había llegado al país donde, por fin, me puedo sentir libre”, confesó.

El locutor dijo, sin embargo, que no fue hasta este día que comprendió “a plenitud lo que es tener, ciertamente, 'sentimientos encontrados'. ¡Sí! Se me estrujó el pecho cuando recordé que había dejado en pausa más de mil abrazos de tanta gente que quiero, las tristezas del camino, el cansancio y las horas interminables de no ver la luz. Entonces se me antojaron las lágrimas y las dejé ser libres porque sabía que también estaba siendo feliz”.

En el post expresó su regocijo por encontrarse en la llamada Ciudad del Sol, “un lugar de playas hermosas y de gente valiente” y agradeció a Dios “por la increíble fuerza que me regalaste y por hacerme entender que todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito tuyo”.

“Estados Unidos de América, ¡aquí estoy!”, exclamó Quintana.

Numerosas personas le han dejado comentarios de bienvenida y buenos deseos al joven comunicador, en esta nueva etapa de su vida. “Muchas felicidades y bienvenido a la tierra de las oportunidades”; “Aquí vas a lograr todos tus sueños”, “Bendiciones y éxitos, pronto te veré en Telemundo o Univisión”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Quintana nació en el municipio Minas de Matahambre, en Pinar del Río, y durante varios años trabajó en emisoras de radio locales. En esa provincia se graduó de un diplomado de Locución impartido por la Universidad de las Artes (ISA) en 2013 y un año más tarde se mudó a La Habana.

Fue conocido en Cuba por presentar varios espacios en el Canal Educativo dedicado a los jóvenes, entre ellos las revistas Tengo algo que decirte y Das Más. Participó además en campañas y spots de bien público junto a instituciones oficiales como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Su salida del país se suma al creciente éxodo de profesionales de los medios de comunicación cubanos. El caso más reciente fue el del periodista y presentador del Noticiero de la Televisión Cubana Yunior Smith Rodríguez, quien tras abandonar el país denunció tráfico de influencias en ese espacio informativo y reconoció que tiene un hermano preso político, Kessell Rodríguez.

A inicios de febrero, la periodista Yailen Insua Alarcón, exdirectiva del sistema informativo de la Televisión Cubana, salió de Cuba junto a su esposo rumbo a Nicaragua; pero quedaron varados en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, luego de que las autoridades les impidieran continuar viaje. Insua solicitó asilo político en ese país para evitar ser devuelta a Cuba, de donde según dijo huyó por cuestiones de seguridad.

También escapó de la isla y pidió asilo político en Estados Unidos el locutor Frank Abel Gómez. El presentador admitió que un profesional en Cuba “pasa hambre”, y esperaba poder legalizar en Miami su situación migratoria y buscar otros caminos alejados de los medios de comunicación.

Este domingo anunciaron su llegada a esa urbe estadounidense los jóvenes actores cubanos Claudia Tomás y Daniel Romero, reconocidos por su participación en el largometraje El Mayor, dedicado a Ignacio Agramonte. La pareja se encontraba en México y, tras unos días, viajó a Miami.