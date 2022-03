Periodista abandona Cuba y denuncia tráfico de influencias en el ICRT

El periodista y presentador de la Televisión Nacional, Yunior Smith Rodríguez, abandonó Cuba y denunció algunas razones por las que decidió convertirse en emigrante, entre ellas el tráfico de influencias en el ICRT.

El comunicador contó en un extenso mensaje en sus redes sociales que inició su viaje hacia Estados Unidos para escapar “de la mierda putrefacta, de la mentira y de la desesperanza” que golpea al pueblo de la isla. Las declaraciones de Smith han sonado falsas para algunas personas pues durante mucho tiempo él defendió al régimen cubano en la TV Nacional.

"Mi viaje comenzó con el asco y la decepción amarga por las experiencias vividas en el Noticiero Estelar, por los jefes que pagan con favores y privilegios a cambio de sexo; por el acoso sexual desde el poder, secreto a voces que nadie denuncia por miedo”, dijo el periodista.

Refirió la existencia de “putas de pantalla”, amiguismo y "favoritismo inherente al sistema". Aseguró que no se beneficia en la Televisión Nacional a los profesionales más capaces, sino "al más guatacón, revolucionario, comunista y chivatón".

Reconoció que él era un “convencido y un romántico enamorado del sistema”, pero asegura que diferentes sucesos lo obligaron a despertar.

Mencionó un grupo de hechos concretos en la historia reciente de Cuba que le hicieron sentirse incapaz, como comunicador, de sostener las mentiras del Estado cubano en la TV.

“Comenzó con el asco por aquella bofetada infame del ministro de Cultura, por la crisis sanitaria en Matanza, con el abuso policial asqueroso del 11 de julio, con el llamado de Miguel Díaz-Canel a enfrentar cubanos contra cubanos, con palos, como perros”, dijo.

Señaló que otros asuntos que lo decepcionaron profundamente fueron las tiendas en moneda libremente convertible (MLC); “la profundización de las brechas sociales, el hambre y las colas inmensas”.

Smith indicó que todos los problemas de Cuba están maquillados por el Estado que siempre encuentra culpables, ya sea el propio pueblo, alegando indisciplina social, o el gobierno de Estados Unidos, por el embargo económico.

Comentó que llevaba en silencio desde hace varios años su relación familiar con un preso político.

"Casi nadie sabe que tengo un hermano preso político, Kessell Rodríguez. Temprano aprendí que enfrentarse al gobierno significa ir a prisión, recibir golpes, maltratos, torturas; significa tiempo aislado sin que tu familia sepa de ti, huelgas de hambre en defensa de derechos; dolor familiar, preocupaciones, separación. Y al final nada cambia", expresó.

Confesó que no quería que su familia sufriera por sus ideales e intentó luchar contra sí mismo, para convertirse en lo que la sociedad cubana espera de buen ciudadano.

"Hice todo lo posible por convertirme en un hombre de bien. Estudié y traté de hacer bien mi trabajo al graduarme. Me esforcé por superarme, ser de los mejores. Traté de no repetir el patrón, aunque pudiera ser juzgado de cobardía. Quería demostrar que es posible vivir en Cuba dignamente. Pero es imposible", dijo.

Asegura que la Seguridad del Estado lo puso a prueba por tener relaciones de familiaridad con un preso político.

"Hicieron solapadamente todo por comprobarme, y las tareas fueron cada vez mayores y más fuertes. Y yo cumplí. Hice mi trabajo lo mejor que pude, porque era demostrarles mi valía o perecer, perder mi trabajo o que me apagaran lentamente como al final lo hicieron", confesó.

Entre las cosas que hizo mencionó la realización de reportajes con "líneas de mensajes enviadas desde arriba". Asegura que la situación empeoró para él profesionalmente cuando se casó con una estadounidense.

"Todos vieron en pantalla al Yunior Smith que criticaba a otros gobiernos, nadie jamás supo las veces que dije No", comentó.

Señaló que sus planteamientos "eran demasiado para los que dirigen el Noticiero Nacional de Televisión" y que por eso algunos de sus reportajes fueron censurados, en particular se refirió a uno sobre el 15N.

"Nadie vio el comentario que me pidieron hacer sobre Yunior García después del 15 de noviembre, porque lo censuraron", expresó. En el reportaje indica que hizo referencia a la importancia de las prácticas democráticas en Cuba y que alertó que la crisis económica incrementaría el movimiento opositor en la isla.

Sobre las interioridades del ICRT relató que muchas personas ignoran que los presentadores deben comprar su propia ropa y maquillaje, que van "en guagua a trabajar y que ni almuerzo hay para los que se quedan horas dentro de esa redacción".

Expresó que otros presentadores de la Televisión Nacional están en contra del gobierno, pero por miedo a perder sus trabajo guardan silencio y bajan la cabeza.

Prometió no decir los nombres de quienes difieren del discurso del Estado cubano, pero aseguró que han hablado, criticado y reído a escondidas de lo descompuesto y moribundo que está el sistema que como comunicadores cubanos están obligados a defender.

Sobre la prensa independiente en Cuba señaló que es ilegal en la isla e implica altos riesgos que muchos periodistas no están dispuestos a sufrir.

“Nadie ignore que el miedo es un arma poderosa de las dictaduras. Y muchos tienen miedo de perder lo poco que han conseguido, por ellos, por sus familias, por hacer lo que aman. Porque no hay otra prensa legal, y la que se opone al gobierno son también víctima de escarnio, de persecución y hasta de cárcel", dijo.

Relató una anécdota que vivió con un jefe, a quien no identificó. Apuntó que este hecho concreto también fue un punto de ruptura con Cuba.

"Empezó por la decepción provocada por mi jefe cuando dijo en mi cara que él en mi posición (casado con una estadounidense) se hubiese ido del país", expresó y le deseó que le "partan las patas por hipócrita, doble moral y desvergonzado".

El presentador indicó que muchos periodistas en la isla evitan hacer reportajes polémicos porque sienten que es ir contra el sistema.

“Me aconsejaron no seguir publicando cosas así, porque no vale la pena buscarse problemas, porque "ese sistema no lo tumba nadie". Mis ideas, o "mi primavera", como le llamaban algunos a mis menguantes deseos de callar, de agachar la cabeza y obedecer, hicieron que fueran apagando poco a poco mi carrera, disfrazados de mil excusas”, dijo.

También indicó que decidió marcharse de Cuba porque es padre.

“Mi hija tiene doble ciudadanía, y no me perdonaría jamás a mí mismo, que teniendo ella la posibilidad de vivir en libertad, en otro país y con otras condiciones, se vea obligada a crecer en la misma podredumbre en la que yo. No sería un buen padre. No sería un buen hombre”, dijo.

Aunque está casado con una estadounidense el cubano emprendió su salida del país antes de concluir el proceso de reunificación familiar.

“Cuba está en una situación desesperante, agobiante, que te hace morir cada día un poco, en colas, inventando cómo encontrar papel sanitario, pollo, picadillo, un libra de malanga; recorriendo La Habana entera por un paquete de culeros desechables, sin hallarlo. Me cansé. Preferí partir”, expresó.

Mencionó que esta es la decisión de miles de cubanos que como él huyen de la crisis, de la represión, del miedo y de las mentiras con que se convive en Cuba.

“No me ha faltado el cariño y el respeto de estos cubanos que partieron, como yo. Escribo esto sin haber llegado aún a Estados Unidos, y con la posibilidad de la deportación, del regreso y las consecuencias que me traería estar en Cuba después de hablar”, señaló y anunció más crónicas de su viaje rumbo a Estados Unidos.