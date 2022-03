Putin llama a autopurificar Rusia de "escoria y traidores"

El presidente ruso Vladimir Putin llamó a autopurificar Rusia de "escoria y traidores", y aseguró que el objetivo de Occidente es "la destrucción de Rusia" mediante la división entre el pueblo.

En una reunión con ministros del gobierno ruso que fue retransmitida por la televisión, Putin envió un mensaje a los opositores y a los ciudadanos que están en contra de la invasión a Ucrania, pero también a los oligarcas de las clases altas.

"Por supuesto que ellos (Occidente) intentarán apostar por la llamada quinta columna, a los traidores, a los que ganan su dinero aquí, pero viven allá. Viven, no en el sentido geográfico, sino en el sentido de su pensamientos, su pensamiento servil", dijo.

El mandatario señaló que no juzga a quienes tienen una villa en Miami o en la Riviera Francesa, viven una vida de lujos o defienden la libertad de género.

"El problema aquí no es ese, sino el hecho de que muchas de esas personas, por su propia naturaleza, están mentalmente ubicadas allá y no aquí. No con nuestro pueblo, no con Rusia. Esto es, en su opinión, un signo de pertenencia a una casta, a una raza. Esa gente está lista para vender a su propia madre para que les sea permitido sentarse en el vestíbulo de su alta casta. Quieren ser de esa casta, imitarla en cada forma posible", cuestionó.

El líder ruso habló de la necesidad de una "autolimpieza" en el país, y confió en que el pueblo sabrá identificar a los rusos traidores, en una velada amenaza de represión contra quienes disienta de la política oficial.

"Cualquier pueblo, y especialmente el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y simplemente escupirlos como un mosquito que accidentalmente voló a sus bocas", advirtió.

"Estoy convencido de que esta autolimpieza natural y necesaria de la sociedad solo fortalecerá a nuestro país, a nuestra solidaridad, cohesión y disposición para enfrentar cualquier desafío", añadió.

Al comentar las declaraciones de Putin, el portavoz del gobierno, Dmitri Peskov, dijo que ese proceso de "limpieza" de la sociedad tiene lugar por decantación natural.

"Algunos violan las leyes y son castigados por eso en correspondencia con los veredictos de las cortes", expresó.

Peskov aseguró que muchas personas en Rusia se están mostrando como traidores, en referencia a los que están renunciando a sus puestos de trabajo y abandonando el país.

"Muchas personas se proyectan, hablando en ruso, como traidores. En tiempos tan difíciles y situaciones tan emotivas como las actuales, mucha gente muestra su esencia. Ellos mismos desaparecen de nuestras vidas", afirmó.

El presidente ruso señaló que Occidente no tendrá éxito en lo que caracterizó como el "intento de lograr el dominio mundial y desmembrar Rusia", y añadió que sus acciones hostiles solo fortalecerán el país.

"Si Occidente piensa que Rusia va a dar un paso atrás, no la entiende", dijo Putin.