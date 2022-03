Sin fecha de arranque termoeléctrica Antonio Guiteras tras sufrir avería

La central termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes de Matanzas no tiene aún fecha de arranque, tras salir de servicio el jueves debido a una avería "inesperada".

Según informó en su muro de Facebook el gobierno de la provincia, para evaluar las causas del alto consumo de agua que motivaron la salida de la instalación del sistema hay que esperar a que se enfríe la inmensa caldera.

Mientras tanto, se trabaja en el mantenimiento de los equipos que limitan la potencia de la industria.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, especialista en inversiones de la termoeléctrica, precisó que esperan comenzar la evaluación de la avería en la caldera esta noche.

Hasta que no se haga esa evaluación no se podrán dar con certeza detalles del tiempo que tardará la reparación de la rotura.

El jueves, luego de que la Antonio Guiteras saliera de servicio, se anunció que la reparación podría demorar de cinco a seis días.

Las empresas eléctricas de varias provincias informaron de una reunión del Consejo Energético Nacional con sus dependencias territoriales para "trazar las medidas necesarias para enfrentar la presente situación", sin precisar cuáles serán estas medidas.

No obstante, se pidió a los usuarios del servicio eléctrico en el país incrementar las medidas de ahorro en los sectores residencial y estatal, de forma particular en los horarios pico, de 11:00 am a 1:00 pm y de 6:00 a 9:00 pm, para "evitar posibles afectaciones", según el aviso oficial.

Hace solo dos semanas que la central Guiteras, la termoeléctrica de mayor generación de Cuba, anunció la salida de servicio durante varios días por labores de mantenimiento.

La planta, con más de 30 años en explotación, genera actualmente unos 250 megawatts por debajo de su capacidad, debido a problemas con el consumo de agua y suciedad en la caldera, entre otros factores que le impiden aumentar la carga.