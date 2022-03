Shakira pasa por alto petición de Piqué y le manda mensaje tras victoria del Barcelona

Gerard Piqué tiene en su hogar a su mayor fan: Shakira, que tras ver la victoria del FC Barcelona frente al Real Madrid en el partido que disputaron este domingo, no pudo contenerse para dedicarle un mensaje al padre de sus hijos, pese a que a él no le gusta que lo haga...

La cantante colombiana compartió en sus redes sociales un mensaje deshaciéndose en halagos hacia su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, y acompañando sus palabras colgó una imagen con su mano alzando cuatro dedos, en referencia a los cuatro goles que marcó el FC Barcelona en la portería del Real Madrid este domingo 20 de marzo.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente", comenzó diciendo Shakira, que a pesar de la petición de su marido, no pudo reprimir las palabras de admiración y respeto hacia él.

"Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", agregó la de Barranquilla.

Estas palabras de Shakira llegan apenas unos días después de que la diva latina le dedicase otro post lleno de palabras de orgullo para el padre de sus dos hijos Milan y Sasha. En esa ocasión fue por los 600 partidos que jugó con el equipo azulgrana.

"Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas", dijo la intérprete de "Waka Waka".

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más populares y admiradas del mundo del deporte y del entretenimiento. Después de más de diez años juntos y dos hijos en común, el futbolista y la cantante no se cansan de demostrar que están igual de enamorados que el primer día pese a los constantes rumores de crisis que les persiguen.

