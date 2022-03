Viajeros cubanos quedan varados en Rusia: "No tenemos comida, trabajo, ni dinero"

Cubanos varados en Rusia denunciaron que se sienten abandonados y están atravesando por un duro momento sin comida, trabajo, ni dinero, en medio de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.

Varios cubanos compartieron sus testimonio con CiberCuba e indicaron que están viviendo días muy difíciles sin que las autoridades de la isla den una respuesta clara sobre cuál será el proceder para solucionar los diferentes casos.

Una mujer, que dijo sentirse inquieta, aseguró que no reciben respuestas de la Embajada de Cuba en Moscú.

"Formo parte de un gran grupo de cubanos que nos encontramos varados en Rusia por la restricción de vuelos Cuba. Estamos desesperados, la Embajada cubana no tiene respuesta para los que estamos acá, que no podemos trabajar y que debido al cierre de vuelos estamos ilegal. La policía nos meterá presos si pasamos de los 90 días", dijo.

"No sabemos qué hacer, no tenemos dinero, ni comida, pasamos frío y además no podemos trabajar para subsistir hasta que se resuelva el conflicto bélico. Solo nos dicen que Cuba no tiene aviones que hagan estos viajes largos. ¿Cuba no puede rentar unos aviones y poner unos vuelos humanitarios para sacarnos de este país?", se preguntó la mujer.

Otra persona confesó que no tienen idea de cuándo se podrán ir de Rusia. "No se dice nada de los vuelos, de cuándo abren. No hay trabajo aquí. Necesitamos una respuesta o solución".

Una tercera fuente explicó desde Moscú que muchos cubanos tenían su pasaje comprado antes de la cancelación de los viajes por la guerra.

"Estoy muy preocupado porque el próximo día 7 de abril se me cumplen los tres meses de estancia en este país. No tenemos comida, trabajo ni dinero y lo más triste es que nadie nos da una esperanza de cómo regresar a Cuba", confesó.

Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) dijo este fin de semana que Cuba busca una solución para la situación migratoria de los nacionales varados en Rusia. Sin embargo, no dio una fecha de posibles repatriaciones ni adelantó ninguna otra información.

"Ante la cancelación de los vuelos entre Cuba y Rusia, nuestro consulado en Moscú se ha mantenido en contacto con las autoridades y aerolíneas rusas, con vistas a apoyar a los connacionales que se encontraban en ese país de forma temporal y se han visto imposibilitados a regresar", dijo Soberón en Twitter.

El funcionario cubano añadió que dentro de las acciones de asistencia consular "se realizan gestiones con las autoridades competentes para buscar una solución a la situación migratoria de los cubanos próximos a exceder el periodo de estancia autorizado".

A principios de marzo el gobierno de Cuba repatrió a más de 250 cubanos que se encontraban en Rusia. La Embajada en Moscú aseguró que mantiene comunicación con los nacionales que permanecen en ese país.

El retorno se estuvo produciendo en los aviones en que Rusia evacuó a sus turistas en Cuba. Sin embargo, ese proceso de evacuación ya concluyó. Las aerolíneas rusas han cerrado sus vuelos y muchos cubanos no lograron regresar.