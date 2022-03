"En Cuba sí hay desalojos", dice madre de tres niñas que vive en extrema pobreza en La Habana

La cubana Ariadna López Sotolongo, madre de tres niñas pequeñas, afirmó que en Cuba sí hay desalojos tras describir las precarias condiciones en las que vive la familia.

En declaraciones al portal Cubanet la mujer dijo que fue desalojada el pasado 18 de enero de un local abandonado que ocupaba en San Miguel del Padrón y las autoridades le prometieron solucionar su problema, pero nada han hecho para apoyarla.

"Me dijeron que me iban a ayudar económicamente pero no me han ayudado, por el contrario, todos los papeles que ya había hecho tengo que volver a presentarlos desde el principio", expresó.

López Sotolongo agregó "yo soy una madre desalojada que me estoy acogiendo a una ley del presidente, y no entiendo que se digan tantas mentiras"; y mostró que ahora vive en un pequeño cuarto de madera con techo de fibrocemento, y sin recursos.

La mujer no tiene libreta, ni refrigerador, ni cocina a gas. Ttampoco tiene lavadora, ni detergente para lavar. Duermen en catres sobre guata y trapos y para colmo la compañía eléctrica le quiere cobrar 3000 pesos de luz, que ella no tiene, y por lo cual le quitaron el reloj contador.

Cubanet indicó que el desalojo se produjo en enero, cuando las autoridades del municipio de San Miguel del Padrón se presentaron en el local y amenazaron a la familia con romper el candado para sacarlas a la calle.

La cubana llevaba solo una semana ocupando ilegalmente un local de Copextel y dijo que tomó la decisión de entrar en esa edificación porque no tenía dónde vivir con sus tres hijas, que además tienen problemas de salud.

Las pequeñas tienen un estado de salud delicado y han sido diagnosticadas con varios padecimientos.

López Sotolongo explicó entonces que incluso una de ellas necesita una operación médica que no se ha podido realizar por no tener donde recuperarse.

Varios lectores de ese portal de noticias comentaron la publicación en Facebook y mencionaron casos similares de personas que no cuentan con apoyo estatal para resolver sus problemas.

"Yo tengo tres niños de ellos uno es diabético los tres duermen en una sola cama me dijeron que iban a entregar camas y colchones y cuando la trabajadora social vino a la zona mi delegada le dijo q a mí no me dieran ayuda de ningún tipo porq según ella yo soy opositora porq tengo un tío q es periodista independiente y el me visita de esto me he quejado en el gobierno y en la seguridad del estado y no hacen nada", dijo una mujer.

"No les crea nada, solo mira cuántas casas aún sin hacer desde muchas temporadas ciclónicas, y las personas siguen esperando respuestas, con lo que es más fácil construir hoteles de muchas habitaciones, que no casa de dos a tres cuartos. No les crea nada", dijo otro.

En noviembre de 2021 otras dos madres solteras cubanas fueron amenazadas con ser desalojadas, junto a sus hijos, en Alquízar, provincia de Artemisa.

Las cubanas Elisandra Cardoso (embarazada de su tercer hijo) y Dayamís Sánchez (embarazada de su cuarto hijo), tras varios años aguardando que el gobierno les entregue una casa por su situación social, ocuparon ilegalmente unas viviendas rechazadas por pescadores de Alquízar.

La Dirección Municipal de la Vivienda en Alquízar y del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades notificaron a las madres que ocupaban las casas que debían desalojarlas en 72 horas.

No les ofrecieron alternativa de un techo donde cuidar y educar a sus hijos.

El gobierno cubano reconoció recientemente que incumplió en más de un 40% el plan de entrega de viviendas previsto para 2021, mientras continúa edificando hoteles de lujo para el turismo.