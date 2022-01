Desalojan en La Habana a una madre soltera cubana con tres niñas

Ariadna López Sotolongo Foto © Cubanet

El gobierno de La Habana desalojó a una madre soltera que vivía con sus tres niñas pequeñas en un local abandonado en el municipio San Miguel del Padrón.

Cubanet indicó que el desalojo se produjo en la tarde del lunes, cuando las autoridades del municipio de San Miguel del Padrón se presentaron en el local y amenazaron a la familia con romper el candado para sacarlas a la calle.

La cubana Ariadna López Sotolongo llevaba solo una semana ocupando ilegalmente el local del Estado que se encontraba abandonado. Tomó la decisión de entrar en esa edificación porque no tenía dónde vivir con sus tres hijas, que además tienen problemas de salud.

La mujer denunció minutos antes del desalojo que las iban a sacar del local a pesar de no tener casa dónde vivir. Las pequeñas tienen un estado de salud delicado y han sido diagnosticadas con varios padecimientos. Una de ellas incluso necesita una operación médica que según indica su madre no se ha podido realizar por no tener donde recuperarse.

El local que ocuparon pertenece a la Empresa Copextel y llevaba varios años abandonado, lleno de escombros y basura. Ahora que López y sus hijas lo limpiaron, ha surgido la inmediata necesidad de sacarlas de allí para otorgarlo a otras personas.

"Llevo siete días aquí porque llevaba casi tres meses durmiendo de portal en portal, en casa de amistades. Mis hijas son enfermizas, la mayor tiene bronquitis. Hice todos los trámites para conseguir donde estar: fui a Vivienda (Dirección Municipal), al Gobierno, fui a todos los lados y siempre me patearon. Aquí tengo todos los papeles", dijo la madre y mostró todos los trámites que ha hecho sin que su caso sea atendido por el Estado cubano.

López y sus hijas pequeñas recibieron amenazas por las autoridades por estar ocupando el local abandonado en San Miguel del Padrón.

"El jefe de sector vino con dos secuaces más a amenazarme a mí y a la niña (de 8 años) diciéndonos que ellos iban a entrar y que nos iban a sacar así fuera por los pelos y que iban a picar el candado", contó la cubana conmocionada y aseguró que sintió miedo por lo que puede pasarles a sus niñas y a ella.

"Lo único que pido es un local donde estar con mis hijas, como si me dan este mismo, que está cerca del policlínico. Como mis hijas son asmáticas y la otra tiene una bacteria en el hígado, sería lo mejor. Temo por mis hijas, que algo me les pueda pasar", dijo la madre cubana antes del desalojo.

Ariadna López Sotolongo fue desalojada y conducida por las autoridades hasta la vivienda de sus padres.

"Me sacaron de ahí y me trajeron hasta el domicilio de mis padres porque dicen que en la calle no me podía quedar y que mañana iban a tener una reunión conmigo porque el Gobierno de San Miguel del Padrón hizo un mal trabajo con mi caso", dijo la mujer a Cubanet este lunes.

En noviembre de 2021 otras dos madres solteras cubanas fueron amenazadas con ser desalojadas, junto a sus hijos, en Alquízar, provincia de Artemisa.

Las cubanas Elisandra Cardoso (embarazada de su tercer hijo) y Dayamís Sánchez (embarazada de su cuarto hijo), tras varios años aguardando que el gobierno les entregue una casa por su situación social, ocuparon ilegalmente unas viviendas rechazadas por pescadores de Alquízar.

La Dirección Municipal de la Vivienda en Alquízar y del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades notificaron a las madres que ocupaban las casas que debían desalojarlas en 72 horas. No les ofrecieron alternativa de un techo donde cuidar y educar a sus hijos.