Joven de 28 años fue asesinada por su expareja en La Habana

Lisbet Machado, una joven de 28 años, madre de dos niños, fue asesinada el pasado 14 de marzo presuntamente por su expareja y padre de uno de sus hijos; confirmó este martes el medio feminista Alas Tensas.

"Lamentamos la noticia de un nuevo feminicidio ocurrido en Cuba. La víctima, de 28 años, se llamaba Lisbet Machado, y era residente del municipio Playa en La Habana. El agresor fue su expareja, quien es el padre de uno de los hijos de Lisbet", precisó en Twitter Alas Tensas.

El medio independiente Cubanos por el Mundo informó que un familiar de Machado explicó que el presunto asesino, que sería el padre del hijo menor de la joven, se suicidó tras cometer el crimen.

“El papá del niño más chiquito llamó para que lo dejaran ver al niño, ellos viven en un segundo piso, Lisbet pensó que sí, que él iba a ver al niño, cuando abrieron para que el niño saliera, dicen que el tipo entró y la degolló y que el niño más grande comenzó a dar gritos, y una vecina subió y fue quien después llamó a la policía”, relató la fuente de Cubanos por el Mundo, que no se identificó.

“Dicen que la joven llegó muerta al hospital y después el hombre se degolló (…) Tuvieron que llamar a los bomberos y a la policía porque no podían abrir la casa, y sacaron a la muchacha, pero llegó muerta al hospital”, agregó.

La fuente citada habría afirmado que el hijo mayor de Lisbet Machado presenció el crimen, mientras que el menor quedó fuera de la vivienda cuando el agresor entró y cerró la puerta.

Un reciente informe de Alas Tensas denunció que, durante 2021, 36 mujeres perdieron la vida en Cuba como consecuencia de la violencia machista, lo cual representa un feminicidio cada 10 días y un incremento con respecto a las cifras de 2020, cuando se reportaron 28 casos.

No obstante, estas estadísticas no reflejan las verdaderas dimensiones del problema en la isla. Casi siempre proyectan una imagen menos grave, debido a que no existe transparencia informativa por parte de las autoridades con respecto a estos hechos, que permitan llevar un registro más exacto.

“El contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas favorece que esta cruel expresión de la violencia de género, tenga mayor espacio en la sociedad”, sostuvo el documento entonces.

La falta de centros de protección para las víctimas de violencia de género y sus hijos, así como la ineficiencia de las instancias judiciales para atender las denuncias de mujeres en estas circunstancias, son algunas de las principales causas de los feminicidios que activistas feministas cubanas identifican.

Uno de los feminicidios más recientes reportados fue el de Yaite Balmaceda Cano, de 27 años, residente en el municipio Río Cauto, en la provincia Granma, el pasado 19 de febrero. Su victimario habría sido un hombre que la acosaba y que ya había sido denunciado en la policía.

“Yaite vivía cerca de donde resido, unos meses y días antes de ser asesinada, había sido víctima de golpizas y amenazas por parte del joven que la asesinó. La policía de Río Cauto tenía conocimiento de ello, la persona que la asesinó intentó violar recientemente a una joven de su mismo barrio y la policía tenía conocimiento de este incidente”, dijo en redes sociales Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio donde ocurrió el crimen.

“Dos o tres días antes de la muerte de Yaite me encontré con ella mientras yo trabajaba y me contó que venía de la policía. Me dijo que había acusado por acoso al hombre con el que estaba teniendo problemas, o sea el hombre que la asesinó, y que la policía le dijo que le iban a poner una orden de alejamiento de ella”, agregó entonces el opositor.