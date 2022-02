Asesinan a joven cubana en la provincia Granma

Yaite Balmaceda Cano, una joven cubana de 27 años residente en el municipio Río Cauto, en la provincia Granma, fue asesinada el sábado 19 de febrero por un hombre contra el que había interpuesto una denuncia en la policía.

“Yaite vivía cerca de donde resido, unos meses y días antes de ser asesinada, había sido víctima de golpizas y amenazas por parte del joven que la asesinó. La policía de Río Cauto tenía conocimiento de ello, la persona que la asesinó intentó violar recientemente a una joven de su mismo barrio y la policía tenía conocimiento de este incidente”, confirmó en redes sociales Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la UNPACU en el citado municipio granmense, quien dio cuenta del feminicidio.

“Dos o tres días antes de la muerte de Yaite me encontré con ella mientras yo trabajaba y me contó que venía de la policía. Me dijo que había acusado por acoso al hombre con el que estaba teniendo problemas, o sea el hombre que la asesinó, y que la policía le dijo que le iban a poner una orden de alejamiento de ella”, relató el activista.

Alexander Verdecia arremetió contra la policía y la fiscalía local a quienes considera “responsables en cierta medida por la muerte de Yaite, por no haber tomado alguna medida a tiempo, y drástica, contra su agresor”.

CiberCuba se ha puesto en contacto con Alexander Verdecia y con otras fuentes allegadas a la víctima para recabar mayor información sobre lo sucedido. No obstante, expresiones de luto y dolor escritas en el perfil de Facebook de Yaite Balmaceda confirman que la joven efectivamente fue asesinada.

A comienzos de este mes, Yaite Balmaceda Cano había compartido una emotiva publicación recordando a su madre fallecida, que allegados a la víctima ahora consideran premonitoria.

"¡Qué triste realidad, mi flaca bella, a tan solo 14 días de esta dedicatoria a Ana, ese desdichado te arrebató la vida, descansa en paz, Cuqui, como todos cariñosamente te llamábamos, ya estás en la gloria con tu Mamita, mi niña hermosa", comentó un amigo de la joven.

"Es tan corto el tiempo que tenemos aquí en la tierra que hay que aprovechar cada momento como si fuera el ultimo porque hoy estamos aquí pero mañana no sabemos", había escrito Yaite Balmaceda en otra significativa publicación a mediados de enero.

La plataforma YoSíTeCreoenCuba envió condolencias a los familiares de la víctima.

En las primeras semanas de 2022 al menos otros tres feminicidios se reportaron en Cuba. El primero ocurrió en la provincia de Villa Clara, donde una cubana fue asesinada por su pareja en la madrugada del 2 de enero, en el batey Chiquitico Fabregat, perteneciente al municipio de Remedios.

La víctima, identificada como Maylén Guerra García, tenía dos hijos mayores de edad. El agresor era su pareja y el hecho violento ocurrió en el domicilio que ambos compartían.

Unos días después se conoció el caso de Misladis Carmenates Hidalgo, de 43 años y madre de tres hijos (uno de ellos menor de edad), quien fue asesinada en Camagüey por su pareja.

También en enero se dio a conocer la muerte de Ruthjaine Estrada González, de 25 años y madre de dos niños, quien fue asesinada en la ciudad de Guantánamo por su expareja. El crimen ocurrió el 24 de diciembre pero que no se dio a conocer hasta inicios de este año.

Ante la ola de violencia contra mujeres, la revista Alas Tensas emplazó en diciembre a las autoridades cubanas a enfrentar lo que calificó de "pandemia silenciosa". Las activistas exigieron a las autoridades cubanas la habilitación de refugios para mujeres maltratadas, la tipificación del feminicidio en el Código Penal cubano y la aprobación de leyes contra la violencia de género.

Una treintena de mujeres fueron víctimas de feminicidios en Cuba en 2021, una cifra superior a la de 2020.

El conteo y verificación suele ser realizado de forma conjunta por plataformas independientes en la isla como Red Femenina de Cuba, YosíTeCreoenCuba y la revista Alas Tensas, pues el gobierno no publica cifras oficiales sobre crímenes de género, por lo que se estima que las cifras reales son mucho más alarmantes.