Sebastián Yatra lanza versión de "Tacones rojos" junto a John Legend

El cantante colombiano Sebastián Yatra lanzó este miércoles el remix bilingüe de su éxito "Tacones rojos", nada más y nada menos que con el reconocido y talentoso cantautor y productor estadounidense John Legend.

La nueva versión arranca con la melodiosa voz del intérprete de "All of Me" cantando las primeras líneas del tema en inglés, seguido por Yatra, quien toma el relevo en español.

A pesar de que la versión es en inglés y español, la canción –que se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de Yatra– no pierde su esencia, sino que se enriquece con la genialidad y el talento de John Legend.

Yatra confesó en sus redes sociales que grabar con Legend fue un sueño hecho realidad.

Sebastián Yatra se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. En el plano musical, el colombiano está disfrutando del éxito de su tercer álbum de estudio Dharma, mientras que su incursión en la actuación con la serie Érase una vez... pero ya no, en Netflix, ha sido todo un acierto.

