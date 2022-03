Daniella Álvarez estará en silla de ruedas por un tiempo: "No importa la circunstancia, importa nuestra actitud"

"Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar"