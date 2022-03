Telemaratón mundial este domingo en apoyo a Ucrania 

Artistas ucranianos e internacionales participarán este domingo en un “telemaratón mundial” en apoyo a Ucrania, tras la invasión ordenada hace ya más de un mes por Vladimir Putin y que ha provocado la destrucción de decenas de pueblos y ciudades, además de millones de desplazados y refugiados ucranianos.

Bajo el nombre de “Estrellas en la casa por Ucrania” (Stars in the House for Ukraine, en inglés), el programa será retransmitido a través de distintas plataformas y medios digitales. Con una duración de 10 horas, estará presentado por la pareja de escritores, productores y actores, Seth Rudetsky y James Wesley.

El programa contará con la participación de estrellas del espectáculo que actuarán en vivo e incluirá entrevistas con personas que aún viven en Ucrania mientras ocurre la devastadora guerra.

La retransmisión en ‘streaming’ del telemaratón en apoyo al pueblo ucraniano se podrá ver simultáneamente en canales de televisión y plataformas de 20 países. También estará disponible en el canal de YouTube del Atlas Festival.

Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Go_A, Jamala y otros artistas de primera fila de todo el mundo actuarán para apoyar a Ucrania. Durante y después de la emisión se realizará una recaudación de fondos para la ayuda humanitaria.

Además, en honor al pasado cómico del presidente Volodimir Zelenski, en el cartel estarán incluidos Steve Martin, Martin Short, Catherine O'Hara, Eugene Levy, Andrea Martin, Audra McDonald, Cynthia Nixon, Josh Groban, Rosie Perez, Billy Porter, Annette Bening, Betty Buckley, Laurie Metcalf, Tituss Burgess, Laura Benanti, Kristin Chenoweth y muchos otros.

“¡En vivo desde nuestro apartamento! Literalmente vamos a estar haciendo todas las actuaciones en vivo desde nuestro pequeño apartamento de una habitación en Manhattan. Todavía tenemos que decírselo a nuestros vecinos”, dijo en sus redes sociales Wesley quien, junto a su pareja Rudetsky, hará de anfitrión de la iniciativa.

El telemaratón también servirá de plataforma para una colecta para apoyar al pueblo ucraniano. Los interesados podrán donar en StarsInTheHouse.com. Todo el dinero donado se destinará al Comité Internacional de Rescate, que trabaja para los refugiados de Ucrania, así como por los ciudadanos que aún se encuentran en el país (visite www.rescue.org para obtener más información).

“El presidente Zelenski está pidiendo ayuda a todos en el mundo y queríamos hacer nuestra parte”, dijeron Wesley y Rudetsky explicando su motivación para organizar “Estrellas en la casa por Ucrania”.

De hecho, según Parade.com, contactaron a uno de los coprotagonistas del programa ‘Servant of the People’ (donde el presidente Zelenski interpretó el papel de un profesor de historia pro-europeo que llega a la presidencia de Ucrania). “¡Y quiere hablar con nosotros!”, afirmaron.

El evento se proyectará en las plazas de muchas ciudades del mundo. En particular, los residentes de las siguientes ciudades tomarán las calles: Berlín, Londres, Chicago, Milán, Praga, Bratislava, Toronto, Ámsterdam, Málaga, Tel Aviv, Viena, Varsovia, Estocolmo, Tallin y muchas otras.

Los fondos para abordar los problemas humanitarios causados por la invasión militar rusa de Ucrania se recaudarán antes, durante y después de la transmisión. El propósito es recordarle al mundo que todavía hay una guerra sangrienta en Ucrania y que debe detenerse de inmediato, indicaron los organizadores.

Broadway Cares / Equity Fights AIDS -el corazón filantrópico de Broadway- igualará dólar por dólar cada donación realizada durante el telemaratón, hasta los 50,000 dólares. Según talkinbroadway.com, aquellos que hagan donaciones verán que su impacto se duplicará, "lo que significa que los donantes proporcionarán el doble de kits de emergencia, ayudarán al doble de familias a obtener un refugio temporal o brindarán el doble de atención médica a los niños".



“Durante casi 90 años, el Comité Internacional de Rescate ha respondido a las peores crisis humanitarias del mundo. En Ucrania y Polonia, IRC se movilizó rápidamente para ayudar a los vulnerables y desplazados por la guerra que privilegia la impunidad y la autocracia sobre la rendición de cuentas y la autodeterminación”, dijo al citado medio David Miliband, presidente y director ejecutivo de IRC.

“Agradecemos a James, Seth y a todos los que se unirán a este maratón especial de 10 horas 'Stars in the House' para llamar la atención sobre las necesidades de los afectados por la guerra en Ucrania y brindarle al público de todo el mundo una manera de ayuda", añadió.