Chucho Valdés afirma que para Cuba sueña lo mejor: "La libertad"

El destacado compositor y jazzista cubano Chucho Valdés afirmó que sueña "lo mejor" para Cuba, en una entrevista donde aclaró que se refiere con ello a "la libertad" del pueblo en la isla.

El músico habló con el diario ABC de España sobre un concierto homenaje por su cumpleaños 80 que tendrá lugar en julio próximo y sobre su relación con Cuba, donde viven sus hijos y adonde regresaría a vivir "en otras circunstancias".

"Lo que está pasando en mi país no me gusta, pero nada hará que rompa la relación con mis hijos. No hay fuerza en el mundo que consiga que un padre deje a sus hijos por otros problemas. Mis hijos son mi vida. Los amo, como amo a Cuba, aunque no este de acuerdo con lo que ahí pasa, pero me refugio en el arte, en mi música, porque hay cosas que no puedo resolver yo solo", puntualizó Valdés.

Afirmó que vivir fuera de la isla es "una gran frustración" pero que "sueña lo mejor para Cuba, la libertad".

Sobre el 11J afirmó que parecía que todo iba a cambiar tras las protestas antigubernamentales que estremecieron el país, pero no. "Hubo una gran esperanza, pero todo cambió", comentó el artista.

Asimismo, dijo que le gustaría vivir en la nación caribeña en otras circunstancias porque "mi historia, mi raíz, todo lo de mi vida sale de ahí". Mientras, el músico se alterna entre Málaga y Miami, aunque asegura que se siente mejor en España, un país que considera "su casa".

Valdés celebrará sus 80 años, que se cumplieron el pasado 10 de octubre, con un concierto el 5 de julio en el Festival Starlite junto a Pablo Milanés y Pancho Céspedes. Por España estarán invitados Efecto Mariposa y Javier Ojeda. "Todos están encantados de sumarse al concierto y te aseguro será algo muy grande e histórico", apuntó.

Asimismo, dijo que en su vida hay mucho de lo que se alegra y pocas cosas de las que se arrepiente. "He roto muchas barreras en el camino, las que mi propio país me puso en el camino, pero te diré que valió la pena la lucha", aseguró.

Recientemente Valdés anunció junto al músico Paquito D'Rivera una gira de verano mundial para presentar su disco conjunto "I Missed You Too" (Yo también te he extrañado).

Los conciertos comenzarán en España el 23 de junio, con un espectáculo en la ciudad de Pamplona.

Mañana domingo el jazzista dará un concierto en Valladolid, del que anunció en su Instagram este sábado que ya tiene "todo listo".

