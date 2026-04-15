Paquito D'Rivera: "La misma gente que destruyó Cuba no la va a construir"

El saxofonista y clarinetista cubano Paquito D'Rivera fue categórico en una entrevista con CiberCuba al advertir que cualquier transición en Cuba que mantenga a las mismas figuras del régimen en el poder está condenada al fracaso: "La misma gente que lo destruyó no lo va a construir porque no saben hacerlo".
El músico hizo estas declaraciones en un momento de máxima tensión en la isla, tras las mayores protestas registradas desde el 11J de 2021 y la polémica aparición de Díaz-Canel en la cadena NBC negando la existencia de presos políticos.
"Esto tiene que ser un cambio absoluto de poderes", exigió D'Rivera, quien también disparó contra la posibilidad de que figuras como Sandro Castro —nieto de Fidel— o "el Cangrejo" pudieran asumir roles de liderazgo en una Cuba post-régimen: "Yo espero que los cubanos no acepten eso. Eso es inaceptable".
Sandro Castro había concedido una entrevista a CNN el 31 de marzo desde su apartamento en Kohly, La Habana, criticando a Díaz-Canel y declarándose "revolucionario sí, comunista no", lo que generó indignación por el contraste entre su vida privilegiada —su bar en La Habana le costó 50,000 dólares y la crisis que vive el pueblo.
Al reflexionar sobre su propia trayectoria, D'Rivera reveló lo que habría sido su destino de haberse quedado en Cuba: "Probablemente me metieran preso, yo creo. Porque yo siempre fui muy lengüilargo".
El músico contó que tras ser removido de la dirección de la Orquesta Cubana de Música Moderna —por defender el jazz, que el régimen calificaba de "música imperialista"— pasó dos años en su casa sin trabajar, aunque el Estado le pagaba un sueldo.
"Lo más humillante es que me pagaban. Me pagaban un sueldo para no hacer nada", recordó.
Fueron Chucho Valdés y Oscar Valdés quienes lo rescataron del ostracismo al convocarlo para fundar Irakere en 1973, en contra de la voluntad de la dirigencia cultural del régimen: "La gente que me saca y me da trabajo en contra de la voluntad de la dirigencia de cultura fueron Chucho y Oscar".
D'Rivera señaló el caso del escultor Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obdc, como ejemplo vivo de lo que le podría haber ocurrido de haberse quedado en la isla.
El Tribunal Supremo ratificó el 9 de abril la condena de cinco años de prisión contra Almenares Rivera por "propaganda contra el orden constitucional", tras haber sido arrestado el 31 de diciembre de 2024 por pintadas calificadas de contrarrevolucionarias.
El caso de Nando Obdc no es aislado: al cierre de 2025 había 17 artistas encarcelados en Cuba, y el número de presos políticos ascendía a 1,214 a febrero de 2026.
D'Rivera también lamentó el silencio de la comunidad artística cubana ante la represión, citando a Martin Luther King: "Lo que más me duele no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos".
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y las declaraciones de Paquito D'Rivera
CiberCuba te lo explica:
¿Qué opina Paquito D'Rivera sobre la posibilidad de una transición en Cuba con las mismas figuras del régimen?
Paquito D'Rivera considera que cualquier transición en Cuba que mantenga a las mismas figuras del régimen en el poder está condenada al fracaso. Según el músico, las personas que han destruido el país no son capaces de reconstruirlo porque no tienen la capacidad ni el conocimiento para hacerlo. D'Rivera aboga por un cambio absoluto de poderes en la isla.
¿Cuál es la postura de Paquito D'Rivera sobre la situación de los presos políticos en Cuba?
D'Rivera critica duramente la negación del régimen cubano sobre la existencia de presos políticos en la isla. El músico considera que afirmar que no hay presos políticos es "una gran mentira". Además, menciona casos emblemáticos como el del rapero Maykel Osorbo, quien está encarcelado por su activismo político y su música, lo que refleja la represión que sufren artistas y opositores en Cuba.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad artística cubana ante la represión en la isla?
Paquito D'Rivera lamenta el silencio de gran parte de la comunidad artística cubana ante la represión. El músico critica que muchos artistas no hagan lo suficiente por la libertad de Cuba y destaca la importancia de romper el silencio para enfrentar la injusticia. Cita a Martin Luther King para enfatizar su punto: "Lo que más me duele no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos".
¿Qué críticas ha recibido Sandro Castro por sus declaraciones y estilo de vida?
Sandro Castro ha sido criticado por su evidente desconexión con la realidad de la mayoría de los cubanos. Sus declaraciones sobre su estilo de vida y su negocio contrastan fuertemente con la situación de crisis que vive el pueblo cubano. A pesar de afirmar que es "un ciudadano más", su vida privilegiada y sus críticas al régimen actual han generado indignación y rechazo, ya que vive en condiciones muy diferentes a las de la mayoría de los cubanos.
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