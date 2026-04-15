Paquito D'Rivera: "La misma gente que destruyó Cuba no la va a construir"

El saxofonista y clarinetista cubano Paquito D'Rivera fue categórico en una entrevista con CiberCuba al advertir que cualquier transición en Cuba que mantenga a las mismas figuras del régimen en el poder está condenada al fracaso: "La misma gente que lo destruyó no lo va a construir porque no saben hacerlo".

El músico hizo estas declaraciones en un momento de máxima tensión en la isla, tras las mayores protestas registradas desde el 11J de 2021 y la polémica aparición de Díaz-Canel en la cadena NBC negando la existencia de presos políticos.

"Esto tiene que ser un cambio absoluto de poderes", exigió D'Rivera, quien también disparó contra la posibilidad de que figuras como Sandro Castro —nieto de Fidel— o "el Cangrejo" pudieran asumir roles de liderazgo en una Cuba post-régimen: "Yo espero que los cubanos no acepten eso. Eso es inaceptable".

Sandro Castro había concedido una entrevista a CNN el 31 de marzo desde su apartamento en Kohly, La Habana, criticando a Díaz-Canel y declarándose "revolucionario sí, comunista no", lo que generó indignación por el contraste entre su vida privilegiada —su bar en La Habana le costó 50,000 dólares y la crisis que vive el pueblo.

Al reflexionar sobre su propia trayectoria, D'Rivera reveló lo que habría sido su destino de haberse quedado en Cuba: "Probablemente me metieran preso, yo creo. Porque yo siempre fui muy lengüilargo".

El músico contó que tras ser removido de la dirección de la Orquesta Cubana de Música Moderna —por defender el jazz, que el régimen calificaba de "música imperialista"— pasó dos años en su casa sin trabajar, aunque el Estado le pagaba un sueldo.

"Lo más humillante es que me pagaban. Me pagaban un sueldo para no hacer nada", recordó.

Fueron Chucho Valdés y Oscar Valdés quienes lo rescataron del ostracismo al convocarlo para fundar Irakere en 1973, en contra de la voluntad de la dirigencia cultural del régimen: "La gente que me saca y me da trabajo en contra de la voluntad de la dirigencia de cultura fueron Chucho y Oscar".

D'Rivera señaló el caso del escultor Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obdc, como ejemplo vivo de lo que le podría haber ocurrido de haberse quedado en la isla.

El Tribunal Supremo ratificó el 9 de abril la condena de cinco años de prisión contra Almenares Rivera por "propaganda contra el orden constitucional", tras haber sido arrestado el 31 de diciembre de 2024 por pintadas calificadas de contrarrevolucionarias.

El caso de Nando Obdc no es aislado: al cierre de 2025 había 17 artistas encarcelados en Cuba, y el número de presos políticos ascendía a 1,214 a febrero de 2026.

D'Rivera también lamentó el silencio de la comunidad artística cubana ante la represión, citando a Martin Luther King: "Lo que más me duele no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos".