Gobernador de Florida firma la polémica ley "No digas gay" en las escuelas

Gobernador de Florida Ron DeSantis Foto © Twitter Ron DeSantis

A pesar de las críticas y debates en torno a la ley conocida como "Don't Say Gay" ("No digas gay"), el gobernador de Florida Ron DeSantis, promulgó este lunes la iniciativa, con lo cual queda prohibido en las escuelas de su Estado educar sobre sexualidad e identidad de género hasta el tercer grado.

"Continuaremos reconociendo que, en el Estado de Florida, los padres tienen un rol fundamental en la educación, la salud y el bienestar de sus hijos. No nos moveremos de ahí. No me importa qué digan los medios de comunicación, no me importa qué diga Hollywood, no me importa qué digan las grandes corporaciones. Aquí me posiciono, no voy a retroceder", aseguró DeSantis este lunes; mientras que a su alrededor un grupo de personas sostenía carteles de "Protege a los niños, apoye a los padres".

El nombre oficial de la normativa es “Derechos de los Padres en la Educación”, pero sus detractores la interpretan como una violación de los derechos de la comunidad LGBTIQ y las familias no tradicionales; de ahí que haya sido nombrada como "No digas gay".

A partir del próximo primero de julio, el proyecto de ley entrará en vigor en Florida, y de esta forma los padres podrán demandar a los distritos escolares cuando consideren que violan lo establecido e, incluso recibir una indemnización por daños y perjuicios.

Inicialmente, la legislación restringía la “discusión en el aula” sobre identidad de género y orientación sexual, pero luego se volvió incluso más severa y, en estos momentos, prohibe “la instrucción en el aula por parte del personal escolar o de terceros” para estudiantes hasta tercer grado. Una vez superado ese nivel, los niños podrán acceder a esos conocimientos de una forma que sea considerada "apropiada" para su edad.

Según advirtió el gobernador republicano en Twitter, la ley "garantiza que los padres puedan enviar a sus hijos al jardín de infancia sin que se inyecte ideología de género en la instrucción y serán notificados y tendrán derecho a rechazar los servicios de atención médica que se ofrecen en las escuelas".

Sin embargo, diversas organizaciones y figuras públicas sostienen que ello podría dar pie a violaciones de los derechos de niñas y niños por parte de sus padres, en especial en casos de menores trans o no binarios. Además, supondría un motivo de discriminación de los estudiantes que procedan de familias no heteronormativas, al no poder hablar sobre la naturaleza de la relación de sus madres, padres o tutores.

Ante esta decisión, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo en Twitter que "todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en el salón de clases".

"Nuestros jóvenes LGBTQI+ merecen ser afirmados y aceptados tal como son. Mi Administración continuará luchando por la dignidad y la oportunidad de cada estudiante y familia, en Florida y en todo el país", destacó.

DeSantis, quien podría ser un posible candidato a la nominación republicana en las presidenciales de 2024, explicó que la ley busca que los padres no sean ignorados en decisiones escolares que tienen que ver con educación sexual e identidad de género de sus hijos.

"Es inapropiado para los niños de preescolar y de primero y segundo grados. Los padres no quieren que esto pase en nuestras escuelas", afirmó el gobernador, en la ceremonia de firma de la ley, en una escuela en Spring Hill, en el oeste de Florida.