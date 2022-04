No hay carros fúnebres ni cajas para velar a fallecidos en La Habana

No hay carros fúnebres ni sarcófagos para velar a fallecidos en La Habana, así lo denunció el activista cubano Arian Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet.

El joven cubano explicó en su perfil de Facebook este viernes que murió un familiar cercano suyo, su tío, paciente oncológico, pero no había un carro fúnebre en La Habana para llevar el cuerpo a la funeraria. Tampoco una caja donde velar al fallecido.

"Ahora mismo me acabo de enterar de que no hay carro fúnebre, ni caja para que sea llevado a la funeraria y que sea velado. NO, no hay. Después de que hoy yo fui testigo de todo el despliegue policial y militar que había en el parque Coyula, y todos los alrededores de la Embajada de Panamá", escribió el activista.

Recordó que hace solo unos días falleció en el país una niña que estuvo más de 3 horas convulsionando sin que pudiera recibir asistencia médica porque no había ambulancia.

Explicó que en medio de las carencias que sufre el pueblo cubano, donde no hay ni recursos para dar correcta asistencia médica, ni una digna sepultura a los muertos, el Estado invierte en carros de policía, en mantener acciones represivas y en incrementar su presencia policial en las calles.

"Habían más de 25 patrullas, cerca de 40 motos de la Seguridad del Estado, 3 ambulancias, 5 camionetas de las avispas negras, 3 camiones pipas, 2 rastras enormes en donde trasladan a los presos, 4 camiones de policía, 3 ómnibus, y más de una veintena de carros del Ministerio del Interior. ¿Hasta cuándo es el descaro de ustedes?" cuestionó al gobierno el joven activista.

Tata Poet dirigió su mensaje de denuncia en las redes sociales a la Seguridad del Estado, al Partido Comunista de Cuba (PCC), al Consejo de Estado y a todo el que pudiera interesar este delicado asunto.

La semana pasada un cubano de Cojímar, denunció a través de la sección Acuse de recibo, del medio oficialista Juventud Rebelde, las pésimas condiciones en las que se encuentra la funeraria de Guanabacoa, en La Habana.

Explicó que el 2 de febrero tuvo que velar a su madre en ese sitio y descubrió que el inmueble se encontraba en un estado de deterioro total, con las paredes raspadas, ventanas sin cristales, falta de iluminación, motor de agua roto desde hacía tres meses por falta de una pieza.

A los fallecidos los trasladan de dos en dos en un carro pequeño, provocando disgusto y malestar en los familiares y para colmo los trabajadores eran imprecisos con el horario de los entierros.

En 2021, en medio de la aguda crisis sanitaria del coronavirus, se reportaron problemas con el transporte fúnebre en varios territorios.

En junio de ese año, en Santiago de Cuba casi la mitad de los carros fúnebres estaban fuera de servicio por roturas, según datos del periódico oficialista Sierra Maestra.

José Borrero Sotomayor, director Provincial de Servicios Comunales, confirmó que de un total de 28 equipos, solo 16 funcionaba. En 15 años los vehículos no habían recibido remotorización, ni reparación.

En Guantánamo también se reportó una situación similar en agosto de 2021.

Ihosvany Fernández, director provincial de Servicios Comunales reconoció que debido a la saturación del transporte fúnebre tuvieron que usar furgonetas de ETECSA para transportar los cadáveres. Esa provincia tiene 29 carros para servicios funerarios de los cuales tenían operativos solo 17.

En una ciudad de Cuba, que no se logró identificar, se hizo la denuncia en agosto de 2021 de un fallecido que tuvo que ser transportado en el maletero de un carro particular, porque no había carro funerario que ofreciera el servicio.