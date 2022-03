Muere una niña por negligencia en Cuba: Tres horas convulsionando y no apareció una ambulancia

Una niña de seis años murió este miércoles en Santiago de Cuba, por falta de ambulancias tras convulsionar por tres horas, de acuerdo con la denuncia de un familiar de la pequeña.

“Que se entere el mundo entero #JusticiaParaLisaira. A mi prima, de tan solo 6 añitos, la dejaron morir en el municipio Mella, provincia Santiago de Cuba”, dijo Roberto Dunier Rodríguez, médico cubano residente en Estados Unidos y primo hermano de la madre de la fallecida, en una publicación en Facebook.

“Acabo de hablar con su mamá destrozada, su única hija, la luz de sus ojos. Me contó entre gritos de dolor, angustia, desesperación que le dejaron morir su hija”, aseguró Rodríguez, quien es, además, uno de los cientos de galenos cubanos impedidos de regresar a Cuba por haber abandonado contrato estatal en Venezuela.

Al describir las circunstancias del deceso, el sanitario describió una escena que se repite con demasiada frecuencia en Cuba: La pequeña Lisaira llevaba “tres horas convulsionando y no apareció una ambulancia para ser trasladada a un hospital en Santiago de Cuba. Llego la ambulancia a la hora de haber fallecido su hija”.

De acuerdo con el testimonio de Roberto, la madre intentó gestionar la ambulancia por varias vías pero sus reclamos fueron desoídos con indolencia por parte de los funcionarios de la dirección del Partido Municipal y del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

“Ella misma llamó al Partido en Mella, donde le dijeron que simplemente no tenían solución para su caso. Llamó al PAMI, y en todos lados le colgaron el teléfono”, dijo.

“Donde quiera que esa madre desesperada llamó pidiendo auxilio que se moría su hijita le negaron la ayuda, le colgaron el teléfono”, insistió.

Por eso pidió a sus seguidores en la red social que se hicieran eco de su denuncia para que se haga justicia. “Ayúdame a hacer JUSTICIA”, suplicó y cerró con las etiquetas #LaDejaronMorir, #JusticiaParaLisaira, #PAMIasesinos.

Para el doctor cubano, lo sucedido se trata de “una muerte infantil por negligencia médica” en un país que se auto titulara “potencia médica” y aseguró que la madre de la pequeña “afirma que le mataron a su hijita de seis años”. El padre, por su parte, dedicó una emotiva despedida a su pequeña desde su perfil en la red social.

“Hoy me toca decirte adiós princesita mía, de manera antinatural, porque por ley de vida me hubiera gustado partir primero que tú, y no hay palabras ni nada en este mundo que calme ahora este dolor tan grande que dejaste en mí, mi hija bella”, dijo.

Las denuncias de negligencias médicas en Cuba se han dispararon desde el colapso sanitario a consecuencia del coronavirus. Entre ellas, abundan las referentes a la falta de transporte de urgencias para trasladar a pacientes en situación de crisis, mientras aumenta la importación de autos para el turismo.

El mes pasado, una embarazada y madre de dos niños falleció en el hospital materno infantil Ángel Arturo Aballí, en La Habana, y sus familiares aseguran que se debió a una negligencia médica. En enero la falta de recursos, la desorganización y la indolencia en el sector sanitario cobraba otra vida en el municipio Bolivia, Ciego de Ávila.

Muchos cubanos se ven obligados a acudir a las redes sociales para crear conciencia y exigir justicia, ante la imposibilidad de establecer demandas que la legislación cubana no contempla y ante el estrecho margen de que su denuncia realizada por los "canales establecidos" llegue a los tribunales.

Al menos 83 cubanos murieron el año pasado por causas atribuibles al Estado, según el balance anual de Archivo Cuba, que ha podido documentar casi la totalidad de los fallecimientos. La cifra representa un subregistro ante la falta de estadísticas oficiales.