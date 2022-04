El Taiger da pistas de un posible tema inspirado en los inmigrantes cubanos

El popular reguetonero El Taiger lanzó una pista a sus fans de lo que podría ser una nueva canción dedicada a los inmigrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram el exponente del género urbano compartió el video de una seguidora cantando algunos versos del que parece ser su próximo tema.

“Somos más de 1,500 diarios por frontera, larga vida al EMIGRANTE, pronto seremos más”, afirmó el artista en la descripción del clip, en referencia a la cifra récord de inmigrantes cubanos registrados el pasado 28 de marzo por oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

La publicación causó gran revuelo entre los fanáticos del intérprete de "Habla matador", quienes aseguraron que “Emigrante” sería el título de la esperada canción. Cerca de 36 mil internautas reaccionaron al post, que acumula también unos 130 comentarios.

“Triste realidad pero es lo que se vive a diario, Patria y Vida”; “Bendiciones para todos los que están en camino, cuídense que la travesía es muy dura”; “Al cubano que quiere vivir no le queda más remedio que irse, pero muchos mueren en el viaje, es muy doloroso ver las historias”, comentaron varios seguidores.

El tema describe los peligros del trayecto que recorren los inmigrantes para intentar llegar a Estados Unidos. “Empecé a caminar, hice la fila, entregué el pasaporte/ tuve temor en aquella pecera y el frío me dijo ya estás en el norte”, dice una parte de la letra.

“Salí en busca de un sueño que hoy conseguí/ me la jugué/ me la gané/ me lo propuse y lo conseguí”, añaden otros versos de la canción que compartió en su cuenta de Tik Tok la usuaria Leyanet Sánchez, seguidora de la música de El Taiger. La joven publicó un clip de un minuto de duración y explicó que cumplía así uno de sus sueños.

Tik Tok/ Leyanet Sánchez

El reguetonero también se hizo eco del video en su perfil oficial de Facebook, hasta donde llegaron sus followers para felicitarlo por el sentimiento que expresa en la canción. “¡Bravo! Se nota que escribiste esto con el corazón, eres lo máximo”; “Eso sí es música, en lo demás no pierdas el tiempo”; “Ya quiero oír ese tema completo, yo vine cruzando hace poco y fue terrible”, afirmaron otros fans.

Facebook/ El Taiger El 2022 ha venido cargado de actividad para este famoso artista cubano, quien se ha mantenido enfocado en lanzar nuevos temas. Además de este bombazo musical, en febrero último vio la luz una colaboración con el talentoso bajista, compositor y arreglista Alaín Pérez que llevó por título “Mariao”.

El sencillo es una exitosa mezcla del estilo urbano de uno y la sonoridad del son que defiende el otro. El tema forma parte de Los británicos, el último álbum de El Taiger, en el que comparte featurings con otros artistas cubanos como Jacob Forever y El Insurrecto.

A finales de ese mismo mes, el reguetonero posó en fotos con el español Enrique Iglesias y con Descemer Bueno, en lo que pudiera ser una pista de una futura unión musical. Otras estrellas de la farándula cubana lo felicitaron por el encuentro, entre ellos El Micha quien reconoció el duro trabajo de José Manuel Carvajal, nombre verdadero de El Taiger.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.