Lenier Mesa, Wow Popy, El Taiger, El Yonki y Anyelo RR estrenan tema no apto para oídos sensibles

Lenier Mesa, Wow Popy, El Taiger, El Yonki y Anyelo RR están de estreno este martes con un tema que basta escuchar las primeras estrofas para calificarlo como no apto para oídos sensibles.

Desde el título de la canción, “Ando que me sing*”, es muy fácil adivinar que los artistas no se anduvieron por las ramas para este lanzamiento.

“Ya salió `Ando que me sing*´ en YouTube. Colaborando con los duros de la movie”, anunció Lenier en su Instagram junto a un fragmento del videoclip.

Una letra en extremo explícita y con un contenido sexualmente descriptivo fueron la fórmula escogida por los artistas para esta canción, pero al parecer ha sido del agrado de varios fanáticos.

“Clase de tema papa, hasta yo ando que me sing*”; “Coño estaba loco que saliera esta placa, repórtense todos los que apoyan a Lenier Mesa desde su comienzo”; “Primera vez que un tema de reparto me eriza la piel, palazo y no de madera, vamo a hacerlo mundial”; “Wow, qué junte sensacional. Qué temazo, el ritmo, el sonido. Qué contagioso”, escribieron algunos en el canal de YouTube de Lenier.

No obstante, también algunos repararon en el exceso de malas palabras que tiene la letra: “Lo bien que suena, es una lástima tantas malas palabras, esa música también la escuchan los niños y los adolescentes, no hace falta decir tantas groserías para hacer música”; “La letra está pésima muchas malas palabras”; “El ritmo está bien, pero la letra de la canción no sirve”.

Entre opiniones a favor y en contra, aquí te compartimos este estreno: