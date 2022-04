Pertiguista cubana Yarisley Silva pide la baja del equipo nacional de atletismo

Yarisley Silva Rodríguez Foto © Cubadebate

La laureada pertiguista cubana Yarisley Silva Rodríguez y su entrenador, Alexander Navas Páez, pidieron la baja del equipo nacional de atletismo.

“Nunca debieron despedirse de esa manera del deporte al que tanto aportaron por años”, escribió en redes sociales el periodista de Radio Habana Cuba, Raúl Rodríguez, quien calificó de “lamentable” la noticia.

“Aunque nunca hubiéramos querido que su adiós fuera de esta manera, tienen el aplauso y reconocimiento eterno de los cubanos y de los amantes del atletismo”, concluyó.

Aunque fuentes oficialistas no ha precisado la causa de la decisión, la noticia llega poco después de que Silva Rodríguez decidiera no participar en la edición 18 del Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, celebrado en marzo en la ciudad serbia de Belgrado, tras no conseguir que sus pértigas -que estaban en España- llegaran a tiempo a la competición.

Ese tropiezo, a su vez, había venido precedido de otro problema de visado. Silva no pudo viajar directamente a Serbia desde España -donde se encontraba entrenando- porque no podía superar los tres meses de permanencia en la zona Schengen y ya estaba muy cerca de ese límite.

Yarisley se vio obligada a regresar a Cuba para viajar directamente a Belgrado, pero sus pértigas personales quedaron en España. Se iban a enviar directamente a la competición desde la nación ibérica, pero el miembro de la federación cubana encargado de trasladarlas dio positivo al coronavirus y tuvo que quedarse en España.

Finalmente los implementos no pudieron enviarse y, aunque se hicieron gestiones para mandarlos a través de otras vías, no fue posible, según explicó entonces a la prensa nacional, Yipsy Moreno, Comisionada de Atletismo de Cuba.

“Ante las inesperadas circunstancias, Yarisley descartó la posibilidad de competir con las pértigas que facilitan los organizadores del certamen universal, porque consideró que afectaría su rendimiento y la preparación que había realizado en los últimos meses”, concluyó Moreno.

La solicitud de baja de la federación cubana de atletismo por parte de Yarisley Silva ha sido reseñada en las últimas horas como una sensible baja para el deporte cubano y para esa disciplina en particular.

"La solicitud de baja de la multimedallista mundial y olímpica Yarisley Silva, junto con su entrenador Alexander Navas es una gota más a un vaso donde hay de todo", escribió en Facebook el periodista deportivo Yasel Porto.

"El tema no es lo que podía pasar deportivamente con Yarita en el futuro, sino de que en sus motivos de su salida figura su insatisfacción con la manera en que la Federación ha llevado a cabo muchos movimientos logísticos y de otra índole vinculados con ella y Navas", añadió Porto, quien subrayó que "cada vez se ve más gris el panorama del llamado deporte rey dentro de la Isla".

"Estamos a nada de tener que decir EPD al Atletismo de Cuba, nada menos que el deporte que mayor importancia tiene para nosotros junto al béisbol y al boxeo", concluyó el comunicador.

Nacida en Pinar del Río en 1987, Yarisley Silva tiene un brillante palmarés en la última década, en el que destaca haber sido medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y campeona mundial en Pekín 2015, con un salto de 4,90 metros.

El 3 de agosto de 2015 se convirtió en una de las tres pertiguistas a nivel mundial que ha logrado superar la altura de 4,90 metros, cuando saltó en Beckum, Alemania 4,91 metros, su mejor marca personal y récord nacional.

También fue medallista de oro en la Liga Diamante en Oslo 2017 (Noruega), en el 5to Encuentro Internacional Urbano de Salto con Garrocha en México 2018, en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 (Colombia), en el Mitin Atlético Sotteville 2019 (Francia) y en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (Perú).

Yarisley Silva se une a otros deportistas cubanos de renombre que, por distintos motivos, en los últimos años decidieron desvincularse del sistema deportivo de la isla. Se desconoce si la pertiguista y su entrenador intentarán competir en representación de algún club extranjero.