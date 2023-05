Pertiguista cubana Yarisley Silva espera un hijo: “Nunca pensé que las mujeres embarazadas pasaran por todo esto”

La destacada pertiguista cubana Yarisley Silva Rodríguez está embarazada de 37 semanas y pronto será madre de un niño.

“Es un proceso bonito. Nunca pensé que las mujeres embarazadas pasaran por todo esto. Por eso se dice que madre es una sola”, dijo la subcampeona olímpica, quien contó al sitio oficialista Cubadebate cómo fue que dejó el atletismo repentinamente al conocer la noticia.

Silva, quien ha tenido amenazas de aborto y parto prematuro durante todo el proceso, no descarta volver al deporte.

“Mi hijo es mi medalla de oro olímpica. Pero una tiene sueños, metas, no se conforma. Mi aspiración siempre ha sido terminar en alto, que me recuerden como esa atleta que logró campeonatos, medallas”, asegura.

Cuando se celebra en Cuba el Día de la Madres, la atleta no quiso dejar de felicitar a las madres cubanas y agradeció además el apoyo de su familia.

“Quiero aprovechar esta entrevista para felicitar a las madres cubanas y a las que van a ser mamás. Ahora que estoy pasando por esto, sé que es una experiencia única. El mayor tesoro que una madre tiene es su hijo. En estos nueve meses he podido sentir ese amor, aunque aún no he tenido el bebé en mis brazos”, dijo visiblemente emocionada la pinareña.

“Deseo mandar un saludo y un agradecimiento a mi familia por el apoyo en este proceso, en especial a mi esposo, Yoandri Alberto Lescay, de 400 metros planos. Aun en medio de sus competencias, ha estado pendiente de mí y eso me ha reconfortado mucho”, agregó.

El niño de Silva llevará el nombre de Elías, un nombre bíblico que se corresponde con su fe cristiana.

“Le mando un beso al pueblo de Cuba, a la gente que me recuerda con amor y cariño. A todos, un gran abrazo”, concluyó.

En esta entrevista de Cubadebate donde Silva asegura que se reincorporaría al equipo Cuba en octubre pasado, no se menciona que en abril del pasado año la atleta y su entrenador, Alexander Navas Páez, habían pedido la baja del equipo nacional de atletismo.

En ese entonces trascendieron en redes sociales las declaraciones del periodista de Radio Habana Cuba, Raúl Rodríguez, quien calificó de “lamentable” la noticia. “Nunca debieron despedirse de esa manera del deporte al que tanto aportaron por años”, escribió

“Aunque nunca hubiéramos querido que su adiós fuera de esta manera, tienen el aplauso y reconocimiento eterno de los cubanos y de los amantes del atletismo”, concluyó.

La noticia se conocía poco después de que Silva Rodríguez decidiera no participar en la edición 18 del Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, celebrado en marzo de 2022 en la ciudad serbia de Belgrado, tras no conseguir que sus pértigas -que estaban en España- llegaran a tiempo a la competición.