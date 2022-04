De constructor a modelo: El cubano Yaniel Ogando entre los hombres más bellos del mundo

Un cubano que vive en Estados Unidos, donde trabaja en el sector de la construcción, es actualmente uno de los hombres más bellos del mundo.

Yaniel Ogando, de 31 años, concursó en marzo en el certamen mundial Mister Global, que se celebra cada año en Tailandia.

Nacido en Sancti Spíritus, participó en el evento junto a otros 32 participantes y aunque no ganó, fue reconocido con el Mister Global Photogenic, que se entrega al hombre más fotogénico.

En entrevista al portal Diario de Cuba, relató que al conocer a alguien siempre le preguntaban si era modelo profesional, así que decidió intentar abrirse paso en ese mundo. Gracias a una amiga contactó con un fotógrafo que lo retrató y luego le pasó sus fotos al dueño de una academia.

"Él se llama Alexis Méndez y me da clases de modelaje y de actuación. (...) He aprendido mucho con él. En el tema de actuación, yo soy muy tímido y gracias a las clases lo he superado. He conseguido varios casting para hacer comerciales y gracias a Dios me han salido. Y todo eso en dos meses", reveló.

Ogando llegó al concurso de Tailandia casi por casualidad. A su agencia fueron buscando a un modelo cubano porque el que debía ir no podía presentarse, se lo propusieron y él accedió.

"La experiencia en Tailandia fue muy linda en el tema de conocer culturas, amistades, probar comida; me sentía como en la escuela. Pero en el tema de la organización no me sentí muy cómodo", precisó.

El espirituano asegura que tras su paso por el concurso en Bangkok su vida no ha cambiado, salvo los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales. Por ello, sigue trabajando en la construcción.

"El modelaje todavía no compensa para vivir", subrayó.

Uno de los requisitos del Mister Global es que los concursantes deben asistir después de haber ganado en sus respectivos países. Yaniel, quien vive hace varios años en Estados Unidos, participó en una categoría especial dedicada a los inmigrantes, pues en Cuba no se realizan este tipo de eventos.

El modelo, quien tiene en Cuba a su hijo y a su madre, ve el futuro con optimismo.

"Este año he avanzado demasiado y pienso seguir avanzando. En la academia me quieren para hacer novelas y me estoy preparando para eso. Creo que este año lo voy a lograr".

