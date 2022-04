“La serie Calendario es popular porque el régimen quiere que sea popular”, dice escritor Ariel Maceo

El escritor cubano Ariel Maceo aseguró que la serie televisiva “Calendario” es una muestra de cómo se controlan los contenidos que transmite la Televisión Cubana.

En un post de Facebook, el poeta señaló que “la serie Calendario es popular porque el régimen quiere que sea popular. Esa serie salió del Comité Central que son los que controlan todo el contenido televisivo de este país”.

Según Maceo, productos de este tipo “aparecen en la televisión como cada 10 años. Lo hacen a propósito”.

El escritor comentó que en una publicación del periodista oficialista Pedro Jorge Velázquez, “uno de los acólitos que usa la Seguridad del Estado para tratar de construir una matriz de opinión favorable al régimen entre la juventud”, se le puede ver eufórico “porque en la serie le dieron visibilidad a dos poetas y esos dos poetas son comunistas”.

El texto de Velázquez realza con “orgullo” que los dos poetas citados en el programa, Lorca y Retamar, eran comunistas.

A ello Maceo respondió recordando que “la poesía cubana es gusana, contestona, disidente, sucia, contrarrevolucionaria, libre, patriota. La poesía cubana también es el despertar de la Cuba libre esta que estamos viviendo. La poesía cubana, a la que pertenezco, le dijo que No al régimen”.

El creador cubano enfatizó que esa característica de la poesía cubana Velázquez la conoce muy bien y es por eso su exaltación ante la referencia utilizada en “Calendario”.

Maceo aclaró que la publicación del periodista oficialista es directamente en su contra. “Ya le gustaría a ese niño, y a sus jefes, verme fusilado”, sin embargo, apuntó que “también es contra toda la poesía cubana que tanto odian”.

El escritor hace referencia, además, a lo que a su juicio es “un viejo cliché festejado por la Seguridad del Estado, el joven poeta es gay. Para ellos todos los que escribimos poesía somos pajaritos porque no cabe en su cabeza que seamos tan sensibles. Para ellos tenemos tremenda flojera y por eso somos gay. Así de perversos son ellos”.

El también fotógrafo y periodista independiente enfatizó que “así de violenta es la política de este país que manipula a toda la población a través de programas que muestras un espejismo de la realidad del país, cuando Cuba entera ya no da más. No queremos más comunismo”.

En octubre pasado, Maceo presentó en el Tribunal Municipal Popular de Playa en La Habana una denuncia por las arbitrariedades cometidas contra él por manifestar abiertamente su oposición al régimen de la isla.

Luego de un interrogatorio con la Seguridad del Estado ese mismo mes, el escritor denunció a través de sus redes: “La realidad es que me tienen regulado por un crimen que no cometí. Me dejaron claro que la revolución está por encima de nuestros derechos humanos. Eso me ha dado una tristeza enorme”.

El coordinador de la plataforma Demongéles que reúne a artistas independientes tiene cuatro libros sin publicar debido a sus posturas en contra del régimen cubano.

Sus criterios en redes sociales han sido suficientes para sufrir hostigamiento por parte de las autoridades represivas del país, y fue “regulado” en algún momento, condición que le impedía salir legalmente de Cuba.