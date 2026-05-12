Bill Maher destroza a los activistas de CodePink que viajaron a Cuba: «No tienen idea de lo que es la pobreza»

El comediante y presentador Bill Maher arremetió con dureza contra los activistas de la organización de izquierda radical CodePink que viajaron a Cuba en apoyo al régimen, calificando su comportamiento de «insano» y señalando que la isla lleva 67 años sumida en una pobreza extrema que nada tiene que ver con las sanciones estadounidenses.

Las declaraciones se produjeron este lunes en el episodio más reciente de su podcast «Club Random with Bill Maher», en una conversación con el senador demócrata John Fetterman (Pensilvania), y el clip se viralizó rápidamente en redes sociales.

«Conozco personas que han estado en Cuba. Si crees que conoces la pobreza en América, no tienes idea de lo que es la pobreza», afirmó Maher en el programa. «Y eso lleva 67 años ocurriendo. No empezó cuando les quitamos el petróleo».

Maher ridiculizó la hipocresía de los activistas, que se hospedaron en el único hotel de lujo con electricidad y aire acondicionado mientras el pueblo cubano sufría apagones de hasta 20 horas diarias.

«Estos imbéciles con sus gafas de diseñador de 1,300 dólares yendo a apoyar al pueblo. Se quedan en el único hotel de lujo mientras la gente no tiene electricidad, todo lo que hacen está climatizado», dijo.

El presentador también reveló que durante la visita los activistas acudieron a la embajada de Corea del Norte en La Habana, y que uno de ellos publicó en redes su «solidaridad con Corea del Norte por ser dos regímenes contra la violencia de EE.UU.»

«El nivel de estupidez de estos chicos es que saben una sola cosa: que este país, América, es el peor que ha existido. Así es como los han adoctrinado», sentenció Maher.

El senador Fetterman, por su parte, preguntó sin rodeos: «¿Saben que son idiotas útiles? ¿O son tan ignorantes que están respaldando a un régimen que ha atrapado a toda una nación en la pobreza extrema y la miseria?»

Maher también lamentó el potencial desperdiciado de la isla: «Cuba podría ser el St. Bart's del Caribe. Podría ser cualquier cosa. Es Cuba, está en el Caribe. Y ha sido una pesadilla durante casi un siglo».

El trasfondo directo de las críticas es el «Convoy Nuestra América», realizado entre el 18 y el 24 de marzo de 2026, la mayor delegación de activistas de izquierda occidental a Cuba en décadas.

CodePink fletó un avión desde Miami con 100 participantes que pagaron 1,600 dólares cada uno, y la delegación entregó al régimen 6,300 libras de medicinas valoradas en 433,000 dólares.

Entre los participantes estuvieron el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, el político español Pablo Iglesias, el streamer Hasan Piker, la congresista Rashida Tlaib e Isra Hirsi, hija de la congresista Ilhan Omar.

Los activistas se hospedaron en hoteles cinco estrellas con generadores propios, incluidos establecimientos en la lista de alojamientos prohibidos del Departamento de Estado, mientras la visita coincidía con el tercer colapso eléctrico del mes en Cuba, con apagones que afectaron al 90% de La Habana.

Maher es uno de los comentaristas políticos más influyentes de Estados Unidos. Desde 2003 conduce «Real Time with Bill Maher» en HBO —con 42 nominaciones al Emmy— y en 2022 lanzó «Club Random», uno de los podcasts más escuchados del país.

La Junta de Comisionados de Miami-Dade aprobó el 22 de abril una resolución unánime condenando a los grupos de izquierda que realizaron «turismo» en Cuba mientras el pueblo cubano padecía una de sus peores crisis energéticas y humanitarias en décadas.