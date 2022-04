¡Ya está aquí Familia! Camila Cabello le canta a Celia Cruz y a Cuba en su nuevo álbum

Camila Cabello Foto © Instagram / Camila Cabello

El tercer álbum de Camila Cabello ha aterrizado con fuerza en las plataformas digitales, donde sus fans estaban esperando "Familia" desde hace tiempo. Cargado de ritmos latinos y dándole mucho peso a sus raíces, la cantante cubana presenta este disco de doce canciones, aunque la primera es solo un corte de trompeta con el que adentra la primera canción del disco: "Celia".

"Celia" y "Hasta los Dientes" (junto a María Becerra) son las dos canciones que interpreta íntegramente en español. La primera es una canción en la que le canta a ese chico del que se enamora y que "conoce a Celia sin ir a Cuba", recordando así a la icónica Celia Cruz.

Otro de los temas en los que la artista se abre en canal para hablar de su tierra es "Lola", su colaboración con Yotuel Romero, en el que narran la mala situación del pueblo cubano, la falta de libertad de expresión y de oportunidades dentro de la Isla.

"Nadie está escuchando, así que ella no hablará. Todos esos sueños se están desvaneciendo lentamente. Ella conoce historias sobre la policía, así son las cosas, así que no hables", canta ella en inglés en el estribillo.

"Del bajo mundo ella proviene. Cuanto vales cuanto tienes. Ese es el precio de mi Lola cuando no hay salida. Quiere libertad, quiere Patria y Vida", canta Yotuel, en esta canción que cuenta la historia de una mujer encerrada en su país.

Aquí, la canción "Celia":

En este álbum, Camila Cabello también realiza un viaje a sus raíces paternas y "La Buena Vida" es un buen ejemplo de ello:

Otras de las canciones que componen este álbum son colaboraciones: Ed Sheeran, Willow Smith y María Becerra, como habíamos mencionado anteriormente. Siendo la canción junto al británico la que dio como anticipo de este disco. "Bam Bam" llegó con un mensaje positivo sobre lo rápido que cambia la vida y como a pesar de los tropiezos, ¡hay que seguir bailando!

"Psychifreak" es el título de su canción con Willow en el que las dos artistas combinan su diferentes estilos musicales. La otra colaboración es la que tiene con la argentina María Becerra. Un tema en el que apuestan por los ritmos latinos y que cuenta con todos los ingredientes para ser un éxito y que está cantado en español completamente.

El resto de canciones que conforman este disco de la cantante cubana son "Boys Don't Cry", "No doubt", "Everyone at this party", "Quiet" y "Don't Go Yet". Este último fue el primer adelanto de este proyecto discográfico y que tenía a sus fans ansiosos por escucharlo completo. Ahora solo queda disfrutarlo. ¿Qué te parece el nuevo álbum de Camila Cabello?

Aquí te dejamos otras de las canciones del disco para que des con tu favorita:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.