Cubana y su perro sufren ataque de dos pitbull en vecindario de Homestead

Una cubana y su perro sufrieron el violento ataque de dos pitbull cuando daban un paseo en su barrio de Homestead, ciudad situada en el condado de Miami-Dade.

Ileana Valdés compartió en su muro de Facebook el video del ataque, que fue registrado por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió el pasado jueves 7 de abril a la 1:30 pm.

"Con mucho dolor e impotencia comparto este vídeo y les pido que lo hagan lo más viral posible. Teniendo en cuenta que no he logrado que estos dos perros Pitbull sean removidos de mi comunidad, a pesar de que tengo reporte policial, reporte médico, y denuncias Animal service de la ciudad. Como verán, mi perro, que es grande pero solo tiene 1 año 1/2 y no ataca ni a una mosca, fue atacado por dos perros que viven ilegalmente en mi comunidad y no están vacunados", explicó.

La grabación permite ver a la mujer paseando a su perro por la calle, mientras los otros dos salen de una casa cercana. Al principio uno de ellos se acerca al can de Ileana y comienzan a olerse normalmente, cuando súbitamente comienza la agresión.

Ante los gritos desesperados de la mujer, otra vecina se acerca a ayudarla y logra agarrar a uno de los pitbull por una pata, pero el otro sigue prendido del cuello del husky siberiano de Valdés.

Desesperada, ella le pide a un hombre que interviene después que se lleve a su mascota a su casa, mientras ella seguía sujetando con su cuerpo al perro agresor.

La mujer quedó con heridas en las manos y los muslos, según las fotos publicadas.

Foto: Ileana Valdés / Facebook

También su joven perro resultó herido.

Ileana detalló que 50 minutos antes del incidente, los pitbull habían atacado a una señora mayor y le mataron sus dos perritos. Dos meses atrás, tras otra agresión, esa misma señora los reportó a la ciudad como animales peligrosos.

"Simplemente no pasa nada. Los perros siguen aquí y todos los vecinos estamos aterrados de sacar a nuestras mascotas cumpliendo las regulaciones que todas tienen que tener su correa puesta. Please, compartan a ver si de esta manera nosotros logramos que alguien nos haga caso", demandó.