Brote de enfermedad meningocócica pone en alerta a las autoridades de Florida

El Departamento de Salud de Florida (FDOH, por sus siglas en inglés) anunció que hay un brote de enfermedad meningocócica en el estado y precisaron que vacunarse es la mejor manera de protegerse.

Según un comunicado difundido por FDOH, los grupos que deben considerar que les sea aplicada una vacuna conjugada meningocócica (MenACWY) durante este brote son “estudiantes universitarios, individuos inmunocomprometidos, personas que viven con el VIH, hombres que tienen sexo con hombres y personas en cualquiera de los grupos enumerados anteriormente que recibieron su vacuna MenACWY hace más de 5 años”.

La autoridad sanitaria de Florida indicó que hasta el momento la cantidad de casos identificados en 2022 supera el promedio de cinco años de casos de enfermedad meningocócica en el estado.

El Departamento de Salud de Florida precisó los epidemiólogos están investigando cada caso y contactando a las personas con exposición potencial o directa a casos conocidos para brindarles información y opciones de tratamiento.

La enfermedad meningocócica -causada por una bacteria llamada Neisseria meningitidis- está considerada una enfermedad muy grave y puede ser mortal de manera muy rápida, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El diagnóstico y el tratamiento tempranos son muy importantes.

No obstante, no es tan contagiosa como el resfriado común o la gripe. Las personas no contraen la bacteria a través del contacto casual o al respirar el aire donde ha estado alguien con la enfermedad meningocócica.

Las personas transmiten la bacteria meningocócica a otras personas al compartir secreciones respiratorias y de la garganta (saliva o saliva). Generalmente, se necesita un contacto cercano (por ejemplo, toser o besar) o un contacto prolongado para propagar las bacterias.

Entre los primeros síntomas de la enfermedad se encuentran la fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, confusión y sarpullido.

Cualquier persona que haya estado expuesta o desarrolle síntomas debe ser evaluada por un proveedor de atención médica de inmediato.

Las vacunas contra la enfermedad meningocócica puede encontrarlas consultando con su proveedor de salud, el departamento de salud de su condado, el departamento de salud del estado o cualquier farmacia.