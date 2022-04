Camila Arteche celebra su cumpleaños 32

La actriz cubana Camila Arteche cumplió este martes 32 años y lo celebró disfrutando en la playa El Matador, en Malibú, California.

"32 vueltas al Sol. Feliz cumpleaños a mí", escribió en su cuenta de Instagram.

Camila compartió dos fotografías en la orilla del agua vestida con el torso desnudo y mostrando la espalda descubierta, dejando ver su estupenda forma física.

En menos de un día la publicación ha recibido más de 20 mil likes de amigos y seguidores de la artista.

Varios colegas de profesión la han felicitado.

"Feliz, cumple", dijo el actor Alejandro Cuervo.

"Feliz, cumpleaños", comentó la actriz María Karla Rivero Veloz.

"Felicidades, mi sol", afirmó la también actriz Rachel Pastor.

La actriz cubana suele siempre celebrar su onomástico por todo lo alto y luego comparte fotos en sus redes sociales.

El año pasado celebró sus 31 años en las playas de Miami, donde se le vio junto a un grupo de amigo en una embarcación bailando al ritmo de Dura, de Daddy Yankee, y hacer un elegante clavado con unos bikinis blancos.

La joven, nacida en La Habana, ha estado muy vinculada a campañas contra el acoso y la violencia de género.

Recientemente, grabó un video para responder a quienes la criticaron por su pérdida de peso y envió un fuerte mensaje a las mujeres que la siguen.

"Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar. Creo que ni tú ni yo tenemos el derecho o la autoridad para opinar sobre el cuerpo de alguien más. Mucho menos para validar si estando más delgado o no se está mejor, menos saludable o se es menos feliz", expresó.