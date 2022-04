Yubrán Luna presenta a su nueva pareja en primer capítulo de "Con Luna y sin miel"

El actor y comediante cubano Yubrán Luna tiene más de un motivo para celebrar; además del estreno de su programa "Con Luna y sin miel", ¡el artista está enamorado!

Esta semana, el actor comenzó su nuevo show, que es una continuación del programa "Ni Luna ni Miel", que compartía con su expareja Imaray Ulloa.

Ahora, el actor decidió apostar por el mismo sello que ha marcado su show desde el inicio y compartirá el programa con su nueva novia Lola, a quien presentó casi al final del primer capítulo.

"Quiero que mi show tenga lo que tenía antes: ángel, amor, pasión, cotidianidad, entrega", dijo Yubrán.

La relación de Yubrán y Lola es un reencuentro después de muchos años. La pareja tuvo un noviazgo en 2003 y Lola confesó que él fue su primera relación seria y que realmente nunca dejó de quererlo a pesar de todo el tiempo que ha pasado.

Yubrán y Lola durante su primer noviazgo

"Aquí donde la ven aquí, ella me vuela, me sonríe, no me toma en cuenta [mi mal carácter], yo soy un tipo que me enfado, soy gruñón, soy medio pesado, pero ella con su sonrisa me aplaca", confesó Yubrán.

Lola es bailarina de profesión y aunque se mostró nerviosa en su primer programa, también dejó ver lo emocionada que está de compartir el show con su pareja y divertirse. "Espero que los seguidores me aprueben", dijo.

"Con Luna y sin miel" se transmitirá por las redes sociales los lunes y los jueves a las 4 de la tarde, e incluirá los típicos sketches sobre la cotidianidad de las parejas que han caracterizado al show desde el inicio.

El actor ya había dado adelantos de algunos de ellos, y se especulaba que la joven que aparecía junto a él era su nueva pareja. Sin embargo, la joven de los sketches es la influencer cubana Amanda Ramos, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok y solo una relación profesional con Yubrán Luna.

El protagonista de "Oficialmente Gay" y su nueva pareja responderán 15 preguntas de sus seguidores sobre su relación en el próximo programa y hablarán sin pelos en la lengua de cómo ha sido su reencuentro amoroso.

