Yubrán Luna cancela su show “De loco a loco” tras renuncia de Judith González

Las últimas semanas no han sido nada buenas para Yubrán Luna y ahora, para decepción de muchos de sus fans, acaba de anunciar la cancelación de su programa “De loco a loco” tras la renuncia de su compañera, Judith González.

Solo cinco meses permaneció este espacio en las redes sociales, y el actor y comediante pensó que duraría más tiempo.

La renuncia de Judith llega justo después de que Yubrán publicara un post en Facebook que generó mucha polémica y que desató un enfrentamiento con su ex copresentadora Zajaris Fernández.

“Hace unos días en mi plataforma personal de Facebook puse algo que me ha traído como consecuencia que Judith decida no estar más en el show y yo le he dado la razón, porque a veces no nos damos cuenta que no solo nos debemos a nosotros y a nuestros intereses”, explicó Yubrán.

El comediante añadió que Judith era su partner en este show y “cualquier cosa, tanto que haga ella como que haga yo nos va a repercutir de alguna manera. Yo no lo vi venir”.

Yubrán se refirió a este entorno de las redes sociales y el agobio que puede traer y dijo que “a veces nos volvemos un poquito locos”.

“Esta decisión mía de haber puesto esto en Facebook la afectó. Entiendo que ella quiera vivir una vida tranquila”, agregó.

En medio de la tristeza que le provoca esta decisión de terminar el programa, el actor le agradeció a Judith y también se disculpó con ella y aseguró a sus seguidores que ya está preparando otro proyecto, “y esta vez creo que va a ser un macho para cualquier cosa que pase al final entrarle a piñazos”.

Aunque el mensaje de Yubrán en Facebook no incluía nombre alguno, la reacción de Zajaris dio a entender que se trataba de ella porque arremetió contra él sin paños tibios.

Zajaris fue la primera compañera de Yubrán en “De loco a loco” pero apenas un mes después del estreno del programa decidió irse por desacuerdos entre ambos, y a partir de enero Judith la sustituyó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.