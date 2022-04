Jennifer Lopez habla de la pedida de mano de Ben Affleck: "Fue lo más romántico que pude haber imaginado"

Como un sueño hecho realidad. Así describe Jennifer Lopez la pedida de mano de Ben Affleck. Un mágico momento que tuvo lugar un sábado por la noche mientras ella estaba en su lugar favorito del mundo, en un baño de burbujas.

La actriz y cantante quiso compartir con todos sus seguidores este momento tan especial para ella y su prometido a través de su boletín de noticias, donde colgó un vídeo en el que aparece emocionada relatando cómo sucedió su pedida de ensueño.

"Mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: "¿Es ¿Eso es un sí?'” Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ", dice JLo.

Su historia de amor es una de las más singulares de Hollywood. Comenzaron a salir en 2002 y se comprometieron poco después. Sin embargo, nunca llegaron a pasar por el altar porque pusieron fin a su relación. Cada uno continúo su vida por su lado. Nuevas relaciones, hijos, éxito en sus carreras, pero lo que nadie esperaba es que dos décadas después volvieran a retomar su romance.

Desde el año pasado, están disfrutando de la nueva oportunidad que les ha dado el amor al reencontrarles y sus planes de futuro son a largo plazo, y en ellos está casarse.

La Diva del Bronx irradia felicidad y sus ojos vidriosos la delatan cuando habla de cómo se siente por su compromiso. "No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado... solo una noche tranquila de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas. Quien tuvo una segunda oportunidad en el amor verdadero".

Por si sus palabras no fueran suficientemente románticas, Jennifer mira a cámara y dice "Te quiero", pero no se lo dice a sus seguidores, sino a quien está detrás de bambalinas grabando el vídeo: Ben Affleck. "Yo también te quiero", le responde, que no aparece en ningún momento.

El anillo de pedida que le ha regalado Ben además tiene un significado muy especial para la neoyorquina. Se trata de un diamante verde, que es el color de la suerte para ella. Una pieza que según experto podría estar valorada en más de 5 millones de dólares.

Una joya de la que ha presumido la cantante con un ilusión palpable. "El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será".

