Cubano reclama en Consulado de Barcelona tras ser bloqueado en redes sociales

El activista Claudio Gaitán Garmendía reclamó ante el consulado cubano en Barcelona por el presunto bloqueo de sus perfiles de redes sociales por parte de la sede diplomática, que habilitó Twitter y Facebook como vías de comunicación.

El joven llegó a las puertas de la sede diplomática y afirmó que el consulado había bloqueado sus perfiles y que además no contesta sus correos.

Un funcionario llamado Alfredo que se negó a dar el apellido, dijo que sabía quien era el activista y tras varias evasivas no dio más detalles del asunto.

Gaitán Garmendía dijo en su muro de Facebook, donde publicó el audio del encuentro, que a los representantes de la isla en España admiten que “Facebook y Twitter “son plataformas que te permiten bloquear a las personas” y reconocen que existen razones para bloquear a un ciudadano residente en el exterior”.

Denuncia que “el servicio consular no se le puede suspender a un ciudadano residente en el exterior porque sí”, y asegura que el régimen cubano ha de tener “abogados bien preparados” y que seguramente cobran carísimo por garantizar que el servicio diplomático cometa estas violaciones con impunidad.

“No puedo denunciar que me han suspendido un derecho que tengo como ciudadano residente en estas tierras donde ellos tienen la obligación de atenderme. También es cierto que los correos les llegan y lo responden en función de sus tiempos, prioridades e intereses. Además, el trámite que necesite hacer, según me dijeron, lo harán, con menos o más ganas según quién me atienda”, apuntó.

Explica que tras enviar tres correos para preguntarles por el bloqueo de sus perfiles en redes, aún no tiene respuesta. “Sin embargo, me creé una cuenta de correo con dos click y sabiendo lo que les gusta el dinero y exprimir a una diáspora en la que abunda la sensación de que sus familiares son rehenes, les pregunté qué tenía que hacer para renovar el pasaporte. Demás está decir que me mandaron hasta la cuenta del banco donde tengo que pagar el pasaporte”, argumentó.

Al final de su post asegura que grabó la conversación con el presunto cónsul Alfredo porque tiene “la costumbre de apagar los dispositivos cuando entro a una casa o a un lugar, por respeto”, pero que en el consulado “no lo invitaron a pasar”.

Por último, condenó enérgicamente el bloqueo que se le impone, mientras espera las razones de Cuba para bloquear a sus ciudadanos.

El pasado 7 de enero Gaitán Garmendía denunció el acoso de la Seguridad del Estado contra aquellas personas que opinan diferente y relató cómo fue víctima de un interrogatorio injustificado en el aeropuerto José Martí, de La Habana, antes de regresar a Europa.

Tres semanas después el activista fue atacado por un individuo en Valencia, España, mientras transmitía en directo una denuncia sobre la existencia de presos políticos menores de edad y la falta de derechos humanos en la isla.

El incidente ocurrió frente a la sede de Esquerra Unida del País Vasco (EUPV), una organización política española que se define como laica, republicana, feminista e ideológicamente plural, y tuvo como contexto un homenaje a José Martí que organizaron asociaciones pro gubernamentales cubanas en Valencia.

El presunto atacante era miembro de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, y según pudo conocerse después respondía al nombre de David Rodríguez, tal y como aparece en la denuncia que se presentó ante la Policía Nacional.

En marzo del año pasado el joven pintó su cuerpo con los colores de la bandera cubana y la frase "Patria y Vida"; y con un cartel alegórico al movimiento cultural independiente de la isla y el respeto por los derechos humanos, caminó por las calles de Barcelona con el fin de visibilizar el problema que se vive en el país.

Desde entonces ha sido señalado como opositor y acosado por el gobierno de Cuba y sus seguidores.