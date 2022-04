Cubano narra tránsito por México hasta EEUU: "Migración nos saca dinero para dejarnos avanzar"

Migrantes cubanos en Estados Unidos denunciaron que las autoridades mexicanas piden dinero a quienes transitan el país rumbo a la frontera norte para dejarlos avanzar.

En declaraciones a la agencia ABC Media uno de los afectados dijo que a pesar de que viajaban con una tarjeta que acreditaba su estancia legal temporal, debieron pagar entre 250 y 1000 pesos mexicanos (entre $13 y $52 dólares) a los oficiales en las distintas carreteras del país.

"Hay que pagar dinero a las autoridades de Migración y a la Policía para que te dejen seguir. Yo solo no, todos. A todos nos están cobrando si no nos parten la identificación que nos dan y eso te obligaría a virar para atrás. Nos cobraron entre 250 y 1000 pesos mexicanos por cada migrante, si no se lo damos nos parten la visa y nos deportan para atrás, para Tabasco y luego hay que bajar a Tapachula a volver a empezar el proceso, si no nos deportan a nuestro país", dijo un entrevistado.

Sin embargo, los cubanos prefieren pagar la suma antes que ser deportados a la isla, de donde la mayoría ha salido aprovechando la exención de visado autorizada por Nicaragua desde noviembre de 2021.

Las autoridades estadounidenses advierten que se ha incrementado el flujo de cubanos hacia la frontera con México desde entonces. La administración de Joe Biden enfrenta actualmente el dilema de lidiar con una avalancha migratoria de la magnitud del éxodo del Mariel de 1980, señalan analistas en el tema.

Solo en marzo la entrada irregular de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó una cifra superior a las 32.000 personas.

Aunque el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) no ha publicado aún las estadísticas oficiales sobre llegada de inmigrantes durante el pasado mes, el diario The Washington Post reveló que el volumen de cubanos superó los 32 mil, el doble de los 16,550 registrados por puntos fronterizos de México en febrero y que ya constituía una cifra elevada.

El miércoles trascendió que 300 cubanos cruzaron el río Bravo por Coahuila en un solo día para llegar a Texas, y que un grupo de 69 migrantes fue detenido por las autoridades fronterizas de ese estado norteamericano luego de que cruzaran el puente internacional.

Este jueves las autoridades mexicanas informaron que fueron devueltos a Cuba 37 migrantes cubanos que estaban en situación irregular en el país azteca, lo que eleva la cifra de deportaciones desde enero a 928.

Asimismo, que cuatro migrantes murieron ahogados en el río Bravo el miércoles, aunque no se ha identificado la nacionalidad de los occisos.