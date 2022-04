Lágrimas Negras: La historia de amor que inspiró a Miguel Matamoros

Miguel Matamoros Foto © Facebook Adalberto Álvarez y su Son

El músico cubano Miguel Matamoros (Santiago de Cuba, 8 de mayo 1894 -15 de abril 1971) consideraba& sus canciones "Son de la Loma" y "Lágrimas Negras" como las que más popularidad le dieron en Cuba y el mundo.

En una entrevista que ofreció a finales de la década de 1960, Matamoros contó al periodista santiaguero Alberto Muguercia, la historia de ambas canciones.

"Lágrimas Negras es un bolero-son, pero no lo compuse por un asunto mío, sino por una vecina que siempre llegaba a la casa lamentándose de que el marido, sin razón, la había abandonado", contó el compositor.

En esa conversación Matamoros confesó que tuvo una niñez dura, marcada por la historia de desamor entre su padre y su madre.

"Un día mi papá se fue y nos dejó solos con mamá. Yo casi no lo vi más hasta el día que murió. Me acuerdo de él dentro de la caja, en la calle Vargas. Entonces mi mamá dijo: 'Muchachos, miren ahí a su papá muerto' y empezó a llorar", contó el músico cubano.

El padre de Matamoros se llamaba Marcelino Verdecia y su madre Nieves Matamoros. El músico adoptó como primer apellido el de su mamá.

La letra de la canción habla de ruptura, de abandono y de cómo las personas se niegan a renunciar al amor aunque, a veces, se queden solos.

Aunque tú me has dejado en el abandono

Aunque tú has muerto todas mis ilusiones

En vez de maldecirte con justo encono

En mis sueños te colmo

En mis sueños te colmo

De bendiciones

Sufro la inmensa pena de tu extravío

Siento el dolor profundo de tu partida

Y lloro sin que sepas que el llanto mío

Tiene lágrimas negras

Tiene lágrimas negras

Como mi vida

Miguel Matamoros fue uno de los soneros más grandes de Cuba. Compuso un amplio repertorio de canciones entre las que se incluyen sones, boleros, guarachas, montunos y otros.

Sobre el popular "Son de la Loma", confesó que su verdadero título es "Mamá, son de la Loma".

"Ese número se me ocurrió en el año de 1922. Fue una noche en que yo estaba dando una serenata en Trocha y San Pedro, frente al sanatorio La Colonia Española. Conmigo estaba tocando y cantando Alfonso del Río. Entonces de una casa cercana salió una señora con su hija pequeñita y dice así:

'Señor, señor, mi hija quiere conocer a los cantantes, quiere saber de dónde son'. Me inspiré en esa pregunta y esa misma noche hice el resto de la poesía. "Son de la Loma" quiere decir que son de Santiago, y "cantan en el llano" significa que cantan en La Habana. Ese es el número mío que le ha durado más popularidad, ese y Lágrimas Negras", contó Matamoros.

En 1925 el santiaguero creó el famoso Trío Matamoros en su provincia natal, junto a Siro Rodríguez y Rafael Cueto. Esta legendaria agrupación grabó su primer disco en 1928 y desde entonces llevaron la música cubana a todos los rincones del mundo.

"Lágrimas Negras" ha sido interpretada por músicos de la isla entre los que destacan Omara Portuondo, Willy Chirino, Eliades Ochoa, el Septeto Sol y Son, y hasta reguetoneros como El Chacal que la cantó junto a su abuelo en una versión que combina tradición sonera con uso de técnicas como el Auto-Tune.

El famoso bolero-son cubano es uno de los temas musicales más versionados internacionalmente. Ha sido interpretado por Oscar D'León, por Diego el Cigala junto al pianista cubano Bebo Valdés y por innumerables agrupaciones y solistas del mundo.