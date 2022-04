Yordenis Ugás: Siempre supe que volver al boxeo era una posibilidad

El púgil cubano Yordenis Ugás, que este sábado se enfrentará en Dallas, Texas, al norteamericano Errol Spence, afirmó que aún en los momentos más difíciles siempre supo que volver al boxeo era una posibilidad.

En una emotiva entrevista para el portal Boxing Scene, el campeón de 35 años relató que hace nueve años no tenía ni para comer, tras su decisión de desertar a los Estados Unidos desde Cuba en 2010.

Afirmó que se sintió perdido, compartía un pequeño apartamento con otros tres boxeadores en North Bergen, Nueva Jersey, y su representante en Miami había dejado de enviarle dinero.

Temía, además, que su carrera en el boxeo no fuera a ser lo que esperaba, y para colmo en sus inicios en EE.UU. sufrió derrotas consecutivas por decisión ante Emanuel Robles y Amir Imam durante un lapso de dos meses y medio en 2014 tras lo cual fue despedido durante 27 meses.

En ese momento "siempre supe que volver era una posibilidad", aseguró.

"Realmente no consideré la posibilidad de retirarme por completo en ningún momento. Gracias a Dios que la vida me ha dado una segunda oportunidad para volver al deporte y lograr todo lo que he querido lograr. Estoy realmente agradecido por eso", dijo Ugás.

Actualmente el cubano se dedica a la crianza de su hijo de seis años, el cual es autista, y a sus entrenamientos de la mano del entrenador de la isla Ismael Salas.

En los últimos años saltó dos categorías de peso, de peso ligero a peso welter, y trasladó su base de entrenamiento de Paterson, Nueva Jersey, a Las Vegas.

"Estaba fuera del boxeo. Estaba totalmente fuera de escena. Y mírame ahora. Este es el quinto campeón mundial al que me enfrentaré y el octavo luchador invicto al que me enfrentaré. ¡Guau! ¿Derecha?", explicó al referirse a la pelea de esta noche contra Spence Jr.

El santiaguero tiene marca de 12-1 desde que reanudó su carrera en las 147 libras en agosto de 2016, cuando superó por unanimidad al eventual campeón mundial de peso welter de la AMB, Jamal James (27-2, 12 KOs) en el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York.

También es recordado por su victoria sobre la leyenda filipina Manny Pacquiao el 21 de agosto de 2021 en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Esa pelea lo puso ante uno de los momentos más importantes de su carrera y a sus 35 años, el púgil nacido en Santiago de Cuba está en la mirada de los expertos y de sus seguidores, destacó por su parte Los Ángeles Times, que el viernes le dedicó una de sus páginas.

A este medio de prensa Ugás declaró que uno de sus más grandes sueños es poder pelear frente a su gente en Cuba, pero que no haría parte de ningún evento boxístico mientras siga existiendo el régimen dictatorial en la isla.

"…nunca pelearía ahí, es una dictadura que encarcela, que ataca, que mata a la gente que piensa diferente, nunca pelearía ahí hasta que lleguemos a ser un país libre de nosotros los cubanos", subrayó.

ESPN Deportes también publicó que la pelea de esta noche es "un plato fuerte para no perderse".

Esta noche Ugás (27-4, 12 KOs) protagonizará un enfrentamiento de unificación del título de peso welter con Spence Jr. (27-0, 21 KOs) por el título "súper" de la AMB del cubano y los cinturones de la FIB y el CMB de Spence.

Su pelea de unificación de título de 12 asaltos encabezará una transmisión de cuatro peleas programadas en un evento de Showtime Pay-Per-View en el estadio AT&T. Comenzará a las 9 p.m. hora del Este.

Su espectáculo será presentado por el popular cantante cubano Leoni Torres y estará dedicado a los presos políticos cubanos, especialmente a los cientos de personas encarceladas por manifestarse el pasado 11 de julio de 2021 en la isla.

"Gracias a cada persona que está llegando a Dallas a este estadio a apoyarme. Especialmente mis cubanos. Que somos pocos pero para mí, valen por miles. Gracias a mi comunidad cubana por todo el respeto, amor y apoyo que me demuestra cada día. Eternamente agradecido. Para mí esto es mucho más grande que una pelea de boxeo. Estoy peleando para seguir elevando mi mensaje. Me dicen que muchos cubanos dentro de la Isla están esperando mi pelea. Mi pelea como siempre representando a nuestra Isla Cuba también, pero especialmente a todos los que desean y deseamos un cambio. A todos los presos políticos. A todos los presos del 7/11. A todos los que sufrimos destierro por pensar diferente y porque en nuestro país no se puede vivir. Gracias. Patria y Vida", posteó en Facebook hace algunas horas.

Por su parte, Leoni Torres compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la invitación del púgil para acompañarlo en el AT&T Stadium de Arlington, donde será el encargado de presentar el histórico combate.

"Les traigo una noticia muy importante. El próximo sábado en Dallas, va a haber un acontecimiento, al cual estoy invitado. Yordenis Ugás va a tener una de las peleas más importantes de su carrera y he sido invitado por él y por su equipo a presentarlo, a estar allí y apoyarlo", dijo el músico.