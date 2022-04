Shakira anuncia lanzamiento de su nueva colaboración con Rauw Alejandro

Los fanáticos de la cantante colombiana Shakira esperan con ansias su nueva colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien grabó el tema “Te felicito”, que estará disponible en plataformas de streaming a partir del próximo 22 de abril.

“Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo 'Te felicito' con Rauw Alejandro”, afirmó desde su perfil oficial de Instagram la artista de 45 años. En la red social también compartió fragmentos del video que presenta un cierto aire futurista, pues en algunos fragmentos aparecen los dos famosos y un robot bailando al ritmo de una contagiosa melodía.

Hasta el momento, más de 645,000 internautas han reaccionado a la noticia. “¡¡¡Al fin!!!! La reina está de vuelta”; “Eso seguro que es un exitazo, como todo lo que hace Shakira, orgullo de Colombia”; “¿A quién más le estallaron los nervios? La mejor noticia de la semana”; “Un dúo para la historia”, comentaron los fanáticos de la intérprete de “Pies descalzos”.

La colombiana, que suma 114 millones de seguidores en Facebook, también compartió detalles de la canción en esa red social, incluido un post en el que, a propósito de este Domingo de Pascua, aparece disfrazada de conejita junto al robot que protagoniza el videoclip.

“Mi robot y yo les deseamos una pascua muy dulce”, escribió la cantante en la descripción de la foto. Más de 47,000 internautas reaccionaron a la publicación y felicitaron a Shakira por el nuevo tema.

“La mejor exponente de la música latina en estos momentos a mí entender, nunca pierde su flow y sorprende con su constante superación, demostrando su talento inigualable”; “Dichoso el robot que tiene al lado a la diosa de la música”; “¡¡¡Bella!!! Será todo un éxito. Saludos desde Cuba”, comentaron los fans de la artista.

Otros fanáticos aprovecharon el momento para preguntarle a la cantante sobre la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, pues, desde 2018, Shakira no saca al mercado ningún fonograma. “Extraño los discos de Shakira, siempre divertidos y con música para bailar, de todos los géneros”; “¿Será que viene un disco? Ojalá y así sea”, añadieron algunos seguidores.

En los últimos meses, a la cantante colombiana se le visto enfocada en su familia, tanto apoyando a su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, como acompañando a sus dos hijos en diferentes proyectos. A finales de marzo, la famosa pasó por alto una petición del jugador del FC Barcelona y le mandó un tierno mensaje a propósito de la victoria contra el Real Madrid.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, afirmó la intérprete de “La Tortura”.

En febrero pasado, Shakira tuvo una emotiva reacción ante la victoria de su hijo Sasha en una competencia de artes marciales. La famosa gritó y aplaudió en un clip que subió a su IG y aseguró que para el próximo torneo la tendrían que llevar con bozal para mantenerla callada.

Por su parte, el reguetonero puertorriqueño mezcló el amor y la música en el video de su tema “Museo”, que sus fanáticos interpretaron como una declaración de amor a su pareja, la cantante española Rosalía. La canción forma parte de su último disco Trap Cake Vol.2.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.